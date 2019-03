El gobierno local aprueba un parking junto a la piscina de Teis de 950 metros cuadrados

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el proyecto para ejecutar un aparcamiento público en Teis de 950 metros cuadrados junto a la piscina municipal, en la calle Coutadas. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de dos meses, tendrán un coste de 75.725 euros y han sido adjudicadas a Civis Global, contratista del servicio de acondicionamiento, mantenimiento, conservación y arreglo de infraestructuras viarias del Concello. La parcela se preparará con pavimento aglomerado.

"Estará operativo en breve. Dará un gran servicio a la zona de Sanjurjo Badía", señaló el alcalde, Abel Caballero. Este parking llegará semanas después de que el Concello inaugurase la humanización del Barrio de las Flores, donde se ha habilitado una gran zona peatonal adecentada con jardineras, bancos y una amplia zona libre dispuesta para diferentes actividades.

Este estacionamiento será el segundo que impulse el Ayuntamiento en los últimos meses en Teis, después del habilitado en la zona del mercado municipal, que cuenta con unas 150 plazas.

Por otro lado, Abel Caballero volvía a advertir ayer al presidente de la Xunta que mientras siga siendo alcalde los vigueses no van a abonara los buses del plan metropolitano a los ciudadanos de fuera. El regidor considera que Feijóo "está empeñado en que Vigo pague el autobús de los que no son de aquí, y además sin límite. Y eso no va a pasar". "Es la Xunta la que tiene que pagar íntegramente al tratarse de un transporte interurbano", valoró el regidor.

La candidata del PP de Vigo, Elena Muñoz, lamentaba por su parte que Caballero insiste en "privar a los vigueses de Vitrasa gratis en sus viajes por el área tras reiterar su negativa a incorporar a Vigo al transporte metropolitano. Muñoz destacó que "es una pena que los vecinos están perdiendo ahorros de más de seiscientos euros al año".

La comisión de seguimiento del plan de transporte metropolitana del área de Vigo acordó la renovación del mismo hasta 2020 por 1,4 millones. Ni Gondomar ni la ciudad olívica se han sumado.