Musicoterapia con Fórmula V o Juan Pardo

"Cuéntame", "Anduriña", "Perfidia"... No son temas habituales en una agrupación musical pero si el objetivo no solo es hacer disfrutar al público sino también volver a sentir o incluso recordar la juventud de los propios cantantes, se vuelven ideales. Este es el leitmotiv de "Los sonidos de la memoria", un coro que surge de la colaboración entre Afaga y Fundación Casablanca y que está integrado por pacientes con alzheimer y sus cuidadores así como voluntarios y miembros de otras agrupaciones. Ayer iniciaron sus ensayos y esperan poder dar su primer concierto en el Teatro García Barbón el próximo 7 de junio.

Todavía no todos habían ocupado su sitio en el coro y muchos otros aguardaban en la entrada con cierto recelo, pero fue escuchar el primer acorde de piano al ritmo de "Cuéntame" de Fórmula V y volver a sentir aquellos recuerdos que creían acallados en su memoria... o incluso perdidos. Aflorar estas vivencias, sentimientos, historias y por supuesto lograr retardar lo más posible su ausencia es lo que persigue esta pionera iniciativa en Galicia que surge de la colaboración entre Afaga y la Fundación Coral Casablanca. "Los sonidos de la memoria" es el nombre del coro compuesto por pacientes con alzhéimer y otras demencias, sus cuidadores y voluntarios de otras agrupaciones de la Fundación que preside Ignacio Amoedo, presente también en el primer día de ensayo en las instalaciones del Real Club Náutico. El objetivo: dar el primer concierto el próximo 8 de junio en el Teatro de García Barbón.

Así lo alentaba el director de la formación, Óscar Villar, visiblemente emocionado y agradecido por la brillantez del proyecto. "Esta iniciativa demuestra que querer es poder y que la música tiene grandes poderes terapéuticos", enfatizaba Villar mientras se presentaba a su nutrido grupo, en su mayoría mujeres de unos 70 y 80 años. Puri, María, Consuelo y también Gerardo o Manuel padecen ya los primeros síntomas de esta enfermedad aunque todavía en una fase inicial. Los beneficios que pueden adquirir con esta terapia son "infinitos", precisaba Pedro, trabajador de la sede de Beiramar de Afaga. "En el centro ya organizamos sesiones de música y notamos mucha implicación tanto a nivel social como terapéutico. De esta manera, con este coro, salen de su ámbito, se relacionan, en general se vuelven más activos", argumenta el joven, quien acompañó a un grupo de cinco voces.

Y es que la vergüenza al cantar se perdió nada más entrar a la sala. Si ya la imperecedra "Cuéntame" animó al coro, los ritmos más pausados de la "Anduriña" de Juan Pardo despertaron la nostalgia en más de uno y también agilizaron su memoria ya que absolutamente todos conocían la letra y la seguían con tino. "Veo a un coro muy afinado y que, por el momento se saben todas las canciones que estamos proponiendo", aplaudía Villar.

Gerardo Filgueira, con solo 55 años, ya experimentó las primeras manifestaciones de esta patología, por ello, cuando Afaga le propuso venir, se animó a participar. "Me gusta aprender cosas nuevas y pasarlo bien. Esto es algo diferente, es la primera vez que canto y me gusta. Ahora mismo estoy de baja laboral, vamos resistiendo porque todavía no está muy avanzado", reconocía este vigués.

Al son de "Perfidia" y de la mano de la pianista Luci, concluyeron los primeros ensayos de este nuevo coro cuyo recorrido le espera grandes satisfacciones.