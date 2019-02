Ryanair cancela sus rutas a Barcelona, Dublín y Londres al no lograr un acuerdo con el Concello

Tres años y más de 580.400 pasajeros después de aterrizar en Vigo, Ryanair leva anclas. La low-cost anunció ayer la cancelación de las únicas tres conexiones que tenía programadas para 2019: la de Barcelona, que desde hace tres años se opera de enero a diciembre; Dublín, una ruta que ya cubrió de forma estacional a lo largo de los últimos tres años, y Londres, un vuelo que el Concello lleva tiempo queriendo sumar a la parrilla de Peinador y que destacaba como la gran novedad de la low-cost. El primer vuelo en "caerse" de la oferta del aeródromo será el de la Ciudad Condal, que dejará de operarse ya el 1 de abril. Algo más de un mes después, el 8 de mayo, le seguirán los de Londres y Dublín. Las conexiones con las capitales inglesa e irlandesa arrancarán el 2 de abril, por lo que tendrán un paso fugaz.

En el mensaje que envió ayer a sus clientes, Ryanair justifica la cancelación de los enlaces de Vigo por "una revisión de nuestra política comercial". En un comunicado posterior la low cost va más allá y asegura que suprime el calendario de verano que tenía previsto en Peinador "después de que el Ayuntamiento no haya cumplido con el acuerdo promocional que había prometido". "Ryanair moverá sus dos vuelos semanales con Dublín y Londres a Oporto y Santiago, efectivos a partir del 8 de mayo, y su vuelo diario de Barcelona a Santiago, efectivo a partir del 1 de abril", señala la firma, que pide disculpas a los afectados: "Ya han sido contactados y serán reubicados en vuelos alternativos". A día de hoy Lavacolla carece de un enlace con Dublín y el vuelo de Ryanair a Barcelona finaliza en marzo.

El anuncio llega solo unos días después de que el propio alcalde, Abel Caballero, reconociese que las negociaciones para garantizar el futuro de la compañía en Vigo atravesaban un momento crítico. "Las líneas de Ryanair tienen serias dificultades", admitió el regidor el lunes. Aunque ambas partes habían aproximado posturas en los últimos meses -Ryanair puso a la venta los billetes a Londres a finales de diciembre-, la negociación habría encallado en los pliegos del concurso público que pretende lanzar el Concello.

Ayer Caballero mostraba su "respeto" por la decisión de la low-cost, pero garantizaba la continuidad de los vuelos en Peinador. "El Concello va a sacar a concurso Londres, Barcelona y algunos destinos que sean notables para esta ciudad", avanzaba el primer edil antes de recalcar que, "como marca la ley", las conexiones se conseguirán a través de un concurso público. "No estamos dispuestos a dejar que ninguna compañía aérea ponga precios exorbitantes a los vuelos que quiere hacer desde Vigo y ponga unos precios muchos menores a los vuelos que hace desde el aeropuerto de Santiago", zanjó: "Hay otras compañías que están interesadas tanto en la ruta de Londres como de Barcelona y que les gustaría hacer otros vuelos".

"No es Ryanair la única aerolínea del mundo. Lo que pretende es intolerable en Vigo. En lugar de Ryanair volará otra firma que se presente al concurso. Vigo ha demostrado su capacidad operativa y de generar viajes", abundó el primer edil.

Una de las "líneas rojas" del Gobierno local es que los contratos de promoción turística que sirven para financiar vuelos salgan a concurso. Desde hace años es un requisito aplicado a licitaciones que han ganado diferentes compañías, como Volotea o Air Nostrum. También Ryanair, que desembarcó en Peinador después de hacerse en 2015 con un contrato trianual del Ayuntamiento por valor de 4,4 millones de euros y que contemplaba enlaces con Barcelona, Londres, Dublín, Bolonia y Milán.

Según detalló el lunes Caballero, Ryanair quería que en los pliegos que prepara el Concello no se detallasen ni el número de operaciones ni el aeropuerto de salida: "Nos plantea que no quieren contratar vuelos en los que aparezca el origen, por lo que nosotros no podríamos asegurar que salen de Vigo. Pero tampoco que aparezcan frecuencias ni destinos".

Ryanair y Concello mantienen contactos desde hace meses. En septiembre trascendía que la compañía pedía al Consistorio el triple de ayudas a cambio de garantizar su futuro en Peinador y añadir conexiones con Madrid y Londres. Meses después Praza do Rei planteaba sacrificar los vuelos con Italia y Edimburgo a cambio de que la low cost enlazase Peinador con Londres.