El PP denuncia un "agujero" de 30 millones por el Auditorio que Caballero niega

El concejal del PP, Miguel Fidalgo, afirmó ayer que el Ayuntamiento de Vigo prevé un déficit de 30 millones de euros para el ejercicio 2018, como se recoge en el informe de la Autoridad Fiscal Independiente. Para el PP este "agujero millonario" proviene de la quiebra del Auditorio Mar de Vigo y supondrá que las cuentas municipales "van a estar intervenidas por el Gobierno central y por la Xunta". "Esto no es algo que diga el Partido Popular, lo dice la Autoridad Fiscal", ha insistido.

El alcalde, Abel Caballero, alegó ayer que los 35 millones de euros que el Concello destinó a rescatar el Auditorio Mar de Vigo fue un pago "no previsto". El regidor aseguró que ese rescate costó la mitad de los 75 millones que pedía el Partido Popular. "Lo pagamos con remanente, con los ahorros que tenemos en el banco. No cuesta nada a los ciudadanos de Vigo. No hay ninguna consecuencia, el Ayuntamiento está saneado" justificaba Caballero.

El alcalde se ampara en que el informe de la Autoridad Fiscal Independiente refleja que el desembolso del Auditorio fue un hecho extraordinario y que para este 2019 el Concello tendrá superávit y cumplirá con el techo de gasto.

Fidalgo, no obstante, asegura que esa intervención que se debe al incumplimiento de "la estabilidad presupuestaria, que dice que los ingresos tienen que ser igual que los gastos; y al principio de la regla de gasto, por el que sólo puedes emplear el dinero recaudado".

"Esta es una de las consecuencias de la magnífica gestión del alcalde y del gobierno socialista", continúo Fidalgo.

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, también criticó ayer el incumplimiento de la regla de gasto, pues se produjo "para rescatar ese cadáver que se llama Auditorio Mar de Vigo, muy lejos de la inversión social que necesita esta ciudad".