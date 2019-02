La jueza de Familia envía al hospital al anciano "rayacoches" para una evaluación psiquiátrica

El octogenario "rayacoches" que tanta alarma ha creado en O Calvario y A Doblada, J.A.V.V., ingresó a primeras horas de la tarde de ayer en el Hospital Álvaro Cunqueiro para una valoración psiquiátrica y su posible internamiento. Una ambulancia lo trasladó al centro hospitalario tras pasar toda la mañana en los juzgados. La decisión fue adoptada por la magistrada del Juzgado de Familia número 12 de Vigo a la vista del informe emitido por los médicos forenses que le examinaron poco antes.

La medida se acordó a petición de la Fiscalía que solicitó el internamiento psiquiátrico no voluntario y urgente del anciano con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico completo de su estado, en particular, de su salud psíquica. También se solicitó que los Servicios Sociales valoren su posible situación de vulnerabilidad y capacidad para vivir solo y atender sus necesidades "con el objetivo de estudiar su posible internamiento en una residencia".

La decisión de la jueza de Familia cierra paraliza de momento las actuaciones en la vía penal, incluido el juicio por daños a una decena de vehículos en marzo de 2017 que debía celebrarse la próxima semana y en el que afronta una multa de 16.500 euros.

El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo, que había dictado la requisitoria que llevó el jueves a la detención del octogenario para garantizar su presencia ayer en la sede judicial donde se le iba a notificar la vista oral, acordó su puesta en libertad, a disposición del Juzgado de Familia y bajo custodia policial, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

J.A.V.V. había pasado la noche en los calabozos de la comisaría y a primeras horas de la mañana fue trasladado a los juzgados. En principio iba a celebrarse una comparecencia en Penal 1, e incluso cabía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad que evitar el juicio de la próxima semana si hacía frente al pago de la multa y de los daños de los vehículos. Pero la petición de la Fiscalía al Juzgado de Familia de un internamiento no voluntario para su evaluación psiquiátrica pospone cualquier actuación penal al informe que deben emitir los médicos.

Sobre la una de la tarde el octogenario fue trasladado, con custodia policial, desde los jugados de la Audiencia al juzgado de Familia número 12 de Vigo, en funciones de guardia de internamientos no voluntarios, que emitió un oficio para que fuera trasladado al Cunqueiro. Sobre las 15.00 horas, J.A.V.V. abandonó el edificio judicial en una ambulancia, camino del Hospital "para su valoración y posible internamiento". Ahora el Juzgado de Familia "hará seguimiento de la situación, como en cualquier otro caso de estas características", según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En el exterior del juzgado esperaba Manuel Blanco, uno de los vecinos afectados por el octogenario: "Me rayó ocho veces el coche y he perdido la cuenta de las veces que me estropeó la cerradura de la academia con palillos de madera, pegamento e incluso una vez metiendo un tornillo". Recordó que el barrio lleva 8 años "sufriendo estos actos vandálicos". La Policía cifra en más de 1.200 los vehículos afectados en el último año.

Ahora el futuro del octogenario "rayacoches", que utiliza también palillos para obstruir cerraduras, está en manos de la Unidad de Psiquiatría del Cunqueiro que debe evaluar su estado. Si todo es correcto, volverá a su casa, sino podría ser internado en una residencia.