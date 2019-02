Los residentes del Casco Vello contarán con plazas en el parking de Porta do Sol

El alcalde, Abel Caballero, aseguró ayer que el Concello está dispuesto a habilitar plazas de aparcamiento en el parking de Porta do Sol destinadas a los residentes del Casco Vello. Pero recordó, eso sí, que el estacionamiento no reabrirá "hasta que finalicen las obras de peatonalización de Porta do Sol", aproximadamente en año y medio.

El regidor apuntó que estudiarán "todas las opciones de aparcamiento compatibles con la zona peatonal". Conminó al Consorcio del Casco Vello y a su presidente, Ignacio López-Chaves, a actuar ya para solucionar el problema de la falta de aparcamiento en la zona histórica. "Nada impide que firmen un convenio con los parkings del Berbés y de A Laxe para que dejen aparcar gratis a los residentes", señaló. Caballero recomendó a López-Chaves "que pida dinero a la Xunta" para financiar este convenio. El regidor indicaba además que "nada impide" al Consorcio hacer garajes privados en las viviendas que pone a la venta.

El alcalde también mostró su rechazo a la propuesta del PP de habilitar un estacionamiento en el antiguo asilo en el Barrio del Cura. "¿No se enteraron de que ya dimos la aprobación para derribar todo el barrio? La licencia dice que existe un riesgo de colapso y se aconseja proceder de manera urgente a la demolición. El PP nos propone hacer un aparcamiento en una zona con riesgo de derrumbe inminente. Es inconcebible", criticó.

Elena Muñoz, por su parte, argumentó que "la propuesta es usar la zona del aparcamiento del asilo, no el asilo, utilizando por cierto el mismo sistema que el Concello va a usar en los terrenos de Álvarez en Cabral".