"Piti deja O Marisquiño porque no podía más; merece una disculpa", dice el nuevo director del festival

El Parlamento gallego acogió ayer una nueva sesión de la Comisión de Investigación por el accidente ocurrido durante un concierto de O Marisquiño. Ingenieros y arquitectos se sumaron al orden del día que se cerró con la comparecencia del nuevo director del festival José Joaquín "Joaco" Ezpeleta quien en el momento del incidente asumía el cargo de coordinador ejecutivo del evento.

El organizador reiteró lo declarado por su antecesor Carlos Domínguez "Piti" en relación a las inspecciones de los recintos: "No teníamos obligación de realizar inspecciones de carga en el paseo hundido para ver si entraban o no 4.000 personas; que era imposible que cupiesen tantas en esa plataforma. Solo la Zona Franca nos pidió un estudio de carga sobre el parking donde se colocan las pruebas de BMX, nada más", aseveró Ezpeleta, quien aprovechó para reivindicar el gran trabajo de Piti pero también los malos momentos por los que atravesó desde el pasado 12 de agosto. "Piti deja O Marisquiño porque no aguanta más, la presión es insoportable. Se dijeron muchas mentiras y merece una disculpa", manifestó "Joaco".

Sobre su actuación en el evento, aclaró que su posición era "técnica" y no manejaba documentación. "Solo hacía que el festival se desarrollara lo mejor posible", explicó. Relató también que la relación tanto con Puerto como Concello era "fluida" y "eficaz" y que se las reuniones de seguridad pertinentes "nadie nos avisó del riesgo de la pasarela hundida".