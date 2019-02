Dos integrantes de Los Betas afrontan 12 años por agredir y robar los móviles a tres menores

Penas que suman 12 años de prisión por dos delitos de robo con violencia e intimidación y uso de medios peligrosos, y otro en grado de tentativa. Esta es la condena que la Fiscalía solicita para dos integrantes de Los Betas, una banda latina juvenil considerada violenta por las fuerzas de seguridad aunque ellos alegan ser amigos que comparten rap y batalla de gallos.

El juicio contra Enzo Ronaldo G.C. -en prisión provisional como supuesto lugarteniente del grupo criminal desarticulado el pasado mes de octubre por la Guardia Civil en una causa que cuenta con 20 investigados- y Omar S. estaba previsto ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo, pero se aplazó porque una de las víctimas no había sido citada correctamente. Los menores que sí acudieron para testificar se encontraron con Omar S. en el pasillo y al parecer les hizo algunas señales. Los padres de estas víctimas piden que en el próximo juicio no tengan que cruzarse con ellos, pues les amedrentan. Consideran insuficiente que declaren con un biombo y piden otras medidas ya que se les denegó que pudieran declarar por videoconferencia. "Al final vuelven a victimizarlos, son menores y deben estar protegidos. Casi es mejor pagar la multa de no venir como testigo", explicaban en los pasillos personas próximas al caso. Y es que es la tercera vez que se suspende la vista y ya tuvieron que ir a Pontevedra al juicio de los menores que participaron en los robos.

Los hechos motivo del juicio tuvieron lugar en la fiestas de Bouzas en la madrugada del 19 de julio de 2017. Un docena de jóvenes latinos rodearon a un adolescente que iba con tres amigos y tras agredirlos les separaron y exigieron los teléfonos móviles y el dinero que llevaban, exhibiendo uno de los asaltantes una navaja al grito de: "Te rajo, dame todo". Uno de los menores logró huir y pedir auxilio, mientras que dos de ellos, intimidados por los golpes y la navaja entregaron los teléfonos y el dinero que llevaban. Con el tercer afectado, al que pegaron y agarraron de los brazos, no lograron su objetivo.

La Fiscalía aplica a los acusados la circunstancia agravante de abuso de superioridad y sostiene que actuaron de forma concertada entre ellos y el resto del grupo, de los que muchos no han sido identificados y otros pasaron al Tribunal de Menores de Pontevedra dada su edad.

El Juzgado de Instrucción 5 de Vigo centraliza desde el pasado mes de octubre todos los casos de Los Betas en una causa central para dilucidar si formaban un grupo criminal al que se atribuyen un centenar de robos con violencia (la mayoría de teléfonos móviles a menores), hurtos y lesiones en Vigo, Cangas y Baiona.

La veintena de investigados, entre 15 y 25 años, ya cuentan a pesar de su corta edad con antecedentes. Aunque la mayoría de los robos o ilícitos que se le atribuyen tuvieron lugar entre Vigo, Cangas y Baiona durante el verano del año pasado, lo cierto es que hay denuncias de afectados que datan de 2017. Este es el caso del juicio suspendido ayer, ya que los hechos tuvieron lugar en julio de 2017 y por eso se instruyeron aparte de la causa general.

Su forma de actuar, según los investigadores, es la violencia y la intimidación. Van en grupo y coordinados provocando peleas y agresiones con el fin de utilizar la confusión para sustraer efectos a sus víctimas. En otras ocasiones utilizan la intimidaban a las víctimas, que normalmente son jóvenes e incluso menores de edad, al cercarlas entre varios con gestos y expresiones violentas.