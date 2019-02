El patrón mayor: "Ya habíamos avisado de que el techo estaba mal"

"No queremos entrar en polémicas pero estamos tranquilos porque nosotros ya habíamos avisado de que el techo estaba mal". El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, revela que avisó a Portos de Galicia (Xunta) del mal estado de la cubierta desplomada "formalmente, por correo y en conversaciones telefónicas ya en diciembre" por lo que no tiene duda sobre quien recae la responsabilidad de lo sucedido. "Si fuera por un fallo de mantenimiento, vale, pero nosotros no usamos el techo que yo sepa, así que es un tema estructural", razona quien el portavoz del cabildo vigués, concesionario también de la rula de Canido.

"Nosotros entendemos que lo hicimos bien", insiste Soto sobre la comunicación efectuada hace un mes al departamento autonómico titular de las instalaciones. En ese momento todavía no eran evidentes los efectos del deterioro en esa zona de la edificación, "pero con los últimos temporales ya teníamos goteras", añade sin aclarar si a propósito de estas filtraciones volvieron a informar a la Xunta. También reconoce que para la cofradía resultó una sorpresa que de unos "descorchados" acabasen en el derrumbe de toda una cubierta. Iago Soto temía ayer que este accidente pudiese generar otro enfrentamiento político, como ocurrió con el caso de O Marisquiño, cuando considera que "ambos siniestros no son comparables". Pero eso lo que más le preocupa ahora es cuándo se llevará a cabo la reparación del tejado de la lonja. Porque si bien reconoce que estas dependencias carecen de una actividad relevante "no es residual y presta un servicio importante a varios sectores de la pesca en Vigo".