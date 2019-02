El Concello habilitará plazas para residentes el parking de Porta do Sol cuando lo reabra

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha analizado esta mañana el problema de la falta de aparcamiento en el Casco Vello y ha anunciado que en el momento que se reabra el parking de Porta do Sol, el Concello está dispuesto a disponer plazas en ese aparcamiento reservadas exclusivamente a los residentes de la zona histórica. El regidor explicó que "no se puede abrir el parking hasta que finalicen las obras de peatonalización de Porta do Sol, que será aproximadamente en año y medio". "Estoy dispuesto a disponer plazas en ese parking reservadas a residentes. Vamos a estudiar todas las opciones de estacionamiento compatibles con la zona peatonal", apuntó el regidor.

Abel Caballero también solicitó al Consorcio del Casco Vello que firme un convenio con los aparcamientos privados del centro comercial A Laxe y Berbés para dejar aparcar allí de forma gratuita a los vecinos de la zona histórica. "Que pida dinero a la Xunta y lo pague", aseveró Caballero. Los beneficiarios serían "todos aquellos ciudadanos que tengan un piso del Consorcio, que es quien tiene que resolverlo"