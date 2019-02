Caballero asegura que sin el bloqueo del PP el AVE ya estaría en obras

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró ayer que tras la licitación del estudio hidrogeológico de los túneles de la variante por Cercedo, "el tren de alta de velocidad a Madrid directo por Ourense no hay quién lo pare". El regidor lamentó que el Gobierno del PP tuviese paralizado el proyecto durante varios años. "El problema es que en enero de 2015, Ana Pastor, que era la ministra de Fomento, metió el estudio hidrogeológico en un cajón. El Gobierno de Sánchez ahora lo ha desbloqueado en 6 meses", apuntó. El alcalde asegura que si no se hubiera producido este bloqueo, ahora ya habrían empezado las obras para unir Vigo con Madrid mediante un tren de alta velocidad. "El Gobierno de Rajoy, con Feijóo de cómplice, lo paralizó todo", apuntó.

Caballero criticó que el PP de Vigo "no quiere que haya AVE" y no teme que el posible bloqueo de los presupuestos pueda frenar el estudio. "No es necesaria una partida presupuestaria. Adif tiene los fondos para hacerlo", sentenció el alcalde, en referencia a la reciente licitación del estudio hidrogeológico publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes.

El Concello lamenta que el área de Vigo es la "única concentración metropolitana de medio millón de habitantes" que no tiene un tren de alta velocidad directo a Madrid. "Contando Pontevedra, son casi 700.000 personas" sin conexión a través de AVE a Madrid, denunció.