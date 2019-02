Caballero: "El AVE a Madrid no hay quien lo pare"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado esta mañana que tras la licitación del estudio hidrogeológico de los túneles de la variante por Cercedo, "el tren de alta de velocidad a Madrid no hay quién lo pare".

El regidor lamentó que el Gobierno del PP tuviese paralizado el proyecto. "El problema es que en enero de 2015, Ana Pastor, que era la ministra de Fomento, metió el estudio hidrogeológico en un cajón. El Gobierno de Sánchez ahora lo ha desbloqueado en 6 meses", apuntó.

Caballero aseguró que el PP de Vigo "no quiere que haya AVE" y no teme que la paralización de los presupuestos pueda frenar el estudio. "No es necesaria una partida presupuestaria. Adif tiene los fondos para hacerlo", sentenció el alcalde.