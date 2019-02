Los vecinos de O Calvario alertan de intentos de robo de coches y múltiples destrozos

Los vecinos del barrio de O Calvario no solo están preocupados por el anciano "rayacoches" que está causando daños en múltiples vehículos de la zona. En los últimos días, varias personas han sufrido destrozos en sus automóviles: ventanillas rotas y daños en el interior. El objetivo, robar alguno de los turismos. Uno de los incidentes se produjo en la calle Doctor Carracido. "El individuo entró en mi coche rompiendo la ventanilla más pequeña, le dio tiempo a desatornillar las tapas que alojan las llaves del contacto del volante. Como no pudo, también destrozó el cableado que va dentro del capó", explica la conductora afectada, que ya puso la denuncia ante la Policía. "Espero que le apliquen una buena multa o que lo encierren para que deje de hacer daño", añade.

Los vecinos descartan que se trate de J. A. V. V., el hombre de 79 años que se dedica a poner palillos en las cerraduras y a rayar vehículos. "No es su estilo", comenta Sofía, una residente del barrio de O Calvario. "Necesitamos que se refuerce, y mucho, la seguridad. No puede ser que se estén dando tantos casos de asaltos y destrozos en coches. Si no nos llegaba con el hombre de los palillos, ahora tenemos a otro que se dedica a romper ventanas y demás para intentar robar vehículos. Esperamos que la Policía esté atenta y se acabe cuanto antes con esta situación", apunta.

Algunos de los afectados tienen el seguro a todo riesgo, por lo que tienen los daños cubiertos. Otros, sin embargo, tendrán que poner dinero de su bolsillo para arreglar sus coches. Los vecinos que tienen plaza de garaje optan por evitar a toda costa aparcar sus coches en la calle.