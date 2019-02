El secretario de Vigo no comparece en la comisión de O Marisquiño

El secretario municipal del Pleno de Vigo, José Riesgo Boluda, se ha negado a comparecer este martes en la comisión para determinar las causas y dirimir las responsabilidades políticas del accidente en el festival de O Marisquiño, por lo que la mesa de dicha comisión estudiará "las medidas a adoptar", a la espera de que se pronuncien los servicios jurídicos del Parlamento.

Tal como ha señalado la presidenta de la mesa de la comisión, Cristina Isabel Romero Fernández (PP), Riesgo pidió el aplazamiento de su comparecencia a la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre un informe pedido por, entre otros, la concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride (PSdeG), para determinar si los cargos públicos están obligados a comparecer en las comisiones de investigación de parlamentos autonómicos.

En este sentido, la diputada del PP que ejerce como presidenta de la comisión de investigación ha asegurado que la mesa "no atendió las razones" que exponía el secretario municipal de Vigo debido a que "no es un cargo público", por lo que "mantuvo su comparecencia" para este martes. El secretario volvió a argumentar que su comparecencia "excede de la base jurídica invocada, no reuniendo la condición de legalidad".

"La mesa solicitó y remitió el informe de los servicios jurídicos en los que se recogen los fundamentos por los que esta mesa no atiende las explicaciones para su incomparecencia", ha apuntado Romero, a lo que el secretario municipal de Vigo insistió en que "no reúne la condición de legalidad".



Críticas de los grupos

Tras la no comparecencia, la mesa de la comisión se ha reunido y, según fuentes consultadas por Europa Press, esperarán a las propuestas de los servicios jurídicos del Parlamento para decidir las medidas que se adoptarán. Todos los partidos políticos presentes en la comisión han lamentado la incomparecencia del secretario municipal del Pleno de Vigo.

El representante del Partido Popular Alberto Pazos ha recordado que el informe pedido al Consejo de Estado es en relación a los cargos públicos de representación local y ha apuntado que "los principales damnificados de su no comparecencia son las víctimas del accidente".

Asimismo, Luis Bará, del BNG, ha lamentado la no asistencia del secretario de Vigo, "a pesar de ser su obligación", y ha señalado que es "una estrategia compartida por los representantes del grupo socialista y de los miembros del Gobierno municipal para no colaborar con los trabajos de esta comisión".

El grupo de En Marea ha apuntado que "no se ajustan a derecho" las explicaciones que ha dado José Riesgo Boluda, por lo que, a su juicio, "tenía la obligación de comparecer en la comisión".



Vicero Mijares

Por su parte, el jefe de Área de Seguridade e Mobilidade del Ayuntamiento de Vigo, Antonio Vivero Mijares, sí ha asistido a su comparecencia este martes y se ha exculpado del accidente en O Marisquiño.

"Si creyese que fuese mi culpa, ya hubiese dimitido", ha señalado Vivero, quien ha añadido que el Ayuntamiento de Vigo "solo tenía constancia del mal estado de las tablas de madera" pero "lo que pasó no tiene nada que ver con eso".

"Unas tablas en mal estado suponen un riesgo que no concuerda con lo que pasó aquella noche. La estructura de hormigón colapsó y se cayó al mar", ha explicado Vivero Mijares.

Además, ha asegurado que las competencias del Gobierno local son sobre la estructura de madera y que el ejecutivo municipal "no tiene que mantener toda la estructura".