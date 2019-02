La Policía cumple su aviso y multa con hasta 200 euros a los coches mal aparcados en el Casco Vello

Dicho y hecho. La Policía Local ha cumplido a rajatabla su advertencia lanzada la semana pasada de comenzar a denunciar a todos los vehículos mal estacionados en el Casco Vello desde ayer lunes. Y los agentes fueron madrugadores. Varios turismos fueron sancionados antes de las ocho de la mañana. De hecho, todos los automóviles que al mediodía estaban ocupando un espacio no autorizado tenían sobre el parabrisas la correspondiente multa de entre 40 y hasta 200 euros.

Ningún vehículo se salvó de la multa, ni siquiera las motocicletas. Tanto las que no tenían la pegatina de autorización para entrar en el casco histórico, como las que estaban estacionadas en una zona en la que expresamente no está permitido aparcar, tenían sobre el manillar o el sillón la correspondiente sanción.

Según pudo comprobar este periódico, a los vehículos que estaban aparcados en zonas no permitidas pero sin obstaculizar la circulación de vehículos o peatones, se les multó por una falta leve con 45 euros (22,5 con el descuento de pronto pago). Pero a aquellos conductores que además dejaron su vehículo bloqueando algún paso, como uno que tapaba unas escaleras en la calle Anguía, se les aplicó la cuantía mayor de 200 euros (100 con el descuento). En ningún caso estas denuncias conllevan la retirada de puntos del carné.

Los vecinos volvieron a mostrar una vez más su malestar con esta decisión del Concello. "Somos más de cien vecinos y aquí apenas hay tres plazas de aparcamiento autorizadas", se quejaba ayer un residente en la zona alta del casco histórico que confesaba haber evitado dejar su coche mal aparcado para no ser denunciado. Al igual que él, la mayoría de los consultados por FARO reclamaban lo mismo: alternativas.

El malestar entre los habitantes en el casco histórico es de tal magnitud que desde la asociación de vecinos no descartan movilizaciones en próximos días. "Lo vemos muy mal, porque no nos dan ninguna alternativa. La semana pasada solicitamos una reunión con el concejal de Tráfico y no tenemos ninguna respuesta. Queremos sentarnos con ellos para analizar la situación, pero si seguimos sin soluciones, reuniremos a los vecinos y no descartamos movilizarnos", avisa el secretario de la asociación del Casco Vello, Fiz Axeitos.

Los residentes estiman que a día de hoy hay en torno a 500 autorizaciones para el acceso de vehículos, pero poco más de 100 plazas habilitadas. En el parking de O Berbés hay un porcentaje de estacionamientos con precio bonificado para los residentes, pero aseguran que están completos y con lista de espera. Entre las alternativas que solicitan es la de habilitar más plazas para vecinos en otros aparcamientos del entorno.