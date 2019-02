Fallos en luces y neumáticos abocan a uno de cada tres vehículos a repetir la ITV en Vigo

Asientos bien anclados, intermitentes, luces de cruce, largas y de posición reguladas para no deslumbrar, el volante tendrá bloqueo antirrobo, el velocímetro funcionará bien, niveles adecuados de líquido de frenos, refrigerante o aceite de motor, dibujo de los neumáticos superior a los 1,6 milímetros? Todos ellos son requisitos para pasar la ITV y con una revisión mecánica antes de la inspección sería suficiente para garantizar un "aprobado". Pero no siempre es así. De los 114.061 vehículos que el año pasado realizaron los pertinentes reconocimientos en la estación de Peinador, 39.000 no lograron pasarlo a la primera y tuvieron que presentarse a una segunda inspección; casi un 30% del total.

El número de rechazos es el más alto del último trienio, al contabilizar 34.762 vehículos en segunda inspección en 2017 y 35.003 en el año 2016, mientras la cifra de revisiones -a cargo de la entidad SyC- se ha mantenido estable. ¿Y qué fallos provocan que estos vehículos se vean abocados a un nuevo reconocimiento anual? El estado defectuoso de los dispositivos de alumbrado y las pruebas relativas a los neumáticos, en especial el desgaste irregular o excesivo de la banda de rodadura, centran estas negativas. Pero si hay que destacar una causa que este pasado año se ha colado entre las más frecuentes que acarrean una suspensión de la circulación son las emisiones contaminantes.

Desde SyC reconocen que por primera vez, este motivo ha desbancado a los defectos en el sistema de frenado como la tercera causa más frecuente de rechazo. "El hecho de que los humos, detectados en los escapes de los vehículos diesel, tengan una opacidad excesiva indica que, además de la contaminación atmosférica, se está haciendo un gasto excesivo de combustible que, afecta a la economía tanto personal como social. Estos defectos suelen ser debidos a suciedad en los filtros de aire, en los filtros de partículas, desajustes en los reglajes del motor o en los aros del pistón, etc. El nivel excesivo de ruido en ciclomotores es debido a roturas o manipulaciones del sistema de escape y afecta gravemente a la protección del medio ambiente", explican desde la empresa concesionaria de la ITV en Peinador.

Y es que la nueva normativa en materia de emisiones se ha endurecido especialmente desde 2016, en primer lugar con la "incorporación de valores de emisiones más exigentes" y la incorporación desde mediados de septiembre de 2018 de la "prueba complementaria a través del sistema de diagnóstico a bordo, OBD", herramienta que se conecta a los ordenadores a bordo de los vehículos para comprobar el funcionamiento del sistema de control de emisiones. Esta prueba solo se realiza a los turismos y vehículos ligeros matriculados a partir de 2011, y a los pesados matriculados a partir del 2015. Esto representa una pequeña parte del parque, concretamente solo dos de cada diez turismos matriculados en la ciudad tienen una antigüedad inferior a los ocho años, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pero no solo los coches están obligados a la realización de las revisiones periódicas de la ITV, aunque sí representan buena parte del total. Así, el 78% de los vehículos que realizaron este reconocimiento fueron turismos. El auge de las motocicletas y ciclomotores en la ciudad todavía no hace sombra a la de coches y solo representa el 5% del total de las revisiones. En este caso hay que tener en cuenta que su periodicidad no es anual, sino cada dos años en cuando superen los cuatro desde la primera matriculación; sino al igual que los turismos, están exentas.

Los vehículos ligeros y pesados representan un 14% del total y en caso de que estos superen los 10 años de antigüedad, las revisiones deberán ser semestrales. Los transportes agrícolas y los autobuses representan el 2% restante.