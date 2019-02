El choque entre Ryanair y Concello pone en peligro las rutas a Barcelona, Londres y Dublín

La permanencia de Ryanair en Vigo pende de un hilo que podría romperse en cuestión de horas. Concello y aerolínea han chocado de frente en sus negociaciones y, según lo transmitido ayer por el alcalde, Abel Caballero, la compañía podría tomar una decisión drástica y abandonar Peinador.

Las diferencias entre el Gobierno local y los directivos de la low-cost irlandesa son de tal calado que el regidor olívico anunció ya que se está hablando con otras aerolíneas por si Ryanair decide no participar en el concurso público que está pendiente de licitación. "Las líneas de Ryanair en Vigo tienen serias dificultades", reconoció Caballero.

El desencuentro entre Concello y Ryanair está precisamente en los pliegos del citado concurso. Según explicó el alcalde, la aerolínea se opone a que en el contrato aparezcan explícitamente rutas o frecuencias. En este caso: Barcelona, Londres y Dublín, para las que ambas partes habrían llegado a un acuerdo verbal una vez que la aerolínea ya tiene las tres rutas a la venta. Pero el convenio todavía no se ha licitado y, por lo tanto, no hay ningún contrato que ate a la compañía en Vigo.

"Estamos elaborando los pliegos y Ryanair nos plantea que no quieren contratar vuelos en los que aparezca el origen, por lo que nosotros no podríamos asegurar que salen de Vigo. Pero tampoco que aparezcan frecuencias, ni destinos", explicó. "Como comprenden, nuestro planteamiento es diferentes, tanto por el cumplimiento de la ley, como por la seguridad en la licitación. Y lo vamos a hacer con nuestros principios, como es natural. No vamos a transigir en nadie que no dé garantías absolutas de la cobertura, porque una vez hecho el contrato podrían dejar de volar desde Vigo. Pretenden una licitación sin garantías de ningún tipo; y eso no va a suceder", remarcó Caballero.

En cualquier caso, el Concello seguirá con la licitación. "Ya estamos hablando con otras aerolíneas por si Ryanair decide no concursar para la cobertura de estos destinos. Nosotros siempre cumplimos la legalidad y queremos garantías", zanjó el primer edil vigués.

Este periódico intentó ayer, sin respuesta, conocer la postura de la aerolínea. En cualquier caso, sus tres rutas actuales continuaban comercializándose con normalidad en la página web de Ryanair.

Éste no es el primer choque entre Concello y Ryanair. En septiembre la aerolínea pasó a pedir el triple de ayuda económica que en el anterior contrato, un incremento al que el Gobierno local se negó. Finalmente, acercaron posturas, pero la negociación se cerró con la pérdida de tres rutas: Bolonia, Edimburgo y Milán. A cambio, Ryanair incorporó Londres. El importe de la ayuda pactada no se hizo público.

Si Ryanair decidiera ahora dejar de volar en Vigo, Peinador perdería una oferta de más de 180.000 plazas anuales, lo que impediría probablemente que la terminal olívica consiguiera mantener el millón de viajeros. Entre 2016 y 2018, el trienio del primer contrato por 4,4 millones, Ryanair movió en Vigo más de 583.000 viajeros.

Por otra parte, Marea de Vigo acusó al alcalde de permitir que el diseño de los pliegos de condiciones del aeropuerto se haga "al antojo de Ryanair". Para el edil Xosé Lois Jácome, "lo más grave" es que sea el propio alcalde el que, "abiertamente, admita que una empresa interesada en un concurso está siendo partícipe" en la redacción de los pliegos.