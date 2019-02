El BOE publica la licitación del estudio hidrológico del AVE a Madrid por Cerdedo

El BOE publica hoy la licitación del estudio de seguimiento hidrológico del tramo de alta velocidad Vigo-Madrid directo por Cerdedo. Al alcalde Abel Caballero aplaudió este anuncio: "Es lo que llevaba esperando 12 años, el desbloqueo del AVE que la señora Ana Pastor y el gobierno de Rajoy tuvo en un cajón siete años, llega un nuevo gobierno y en seis meses se desbloquea", celebra.

"Había geste escéptica, y yo dije que no pararía hasta conseguir el AVE vía Madrid, concretamente 5 años metido en un cajón. Esto ya no son palabras, es el BOE", reiteró el regidor quien también dirigió unas palabras al presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta del Congreso. "Espero que tome alguna decisión política y espero que el señor Feijóo que presionó para que esto no saliese adelante le pida perdón a esta ciudad. Quiere que vayamos por Santiago por eso es una gran noticia y la contemplo con enorme satisfacción", comentó Caballero.