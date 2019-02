Ryanair, con un pie fuera de Vigo

Ryanair podría abandonar Vigo en cuestión de horas. Según acaba de avanzar el alcalde, Abel Caballero, sus tres rutas (Barcelona, Londres y Dublín) tienen en este momento serias dificultades de continuar operándose. Tanto, que el propio regidor ya ha anunciado que se están manteniendo contactos con otras aerolíneas.

Según explicó, la aerolínea rechaza que en los pliegos de la licitación conste el origen, el destino o las frecuencias de los vuelos, algo que el gobierno local no admite. "Como comprenden, nuestro planteamiento es diferente. Por cumplimiento de la ley y seguridad en las licitaciones. Y nosotros la vamos a hacer con nuestros principios, como es natural", defiende.

El alcalde fue más allá en sus advertencias. "No vamos a transigir en nadie que no dé garantías absolutas de la cobertura, porque una vez hecho el contrato podrían dejar de volar desde Vigo. Este es el punto en el que estamos. Ryanair pretende una licitación sin garantías de cumplimiento de ningún tipo. Y eso no va asuceder", remarcó.

Ante esta situación, y el anuncio del alcalde de que ya se está contactando con otras aerolíneas, la aerolínea podría dejar de vender billetes desde Vigo en cuestión de horas o días. En este momento, a las doce del mediodía, la aerolínea todavía los mantiene a la venta para Barcelona (diario), Londres y Dublín (de abril a octubre).