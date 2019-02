Renfe envía ya el 60% de trenes entre Vigo y Ourense con rodeo y transbordo en Santiago

El rodeo por Santiago de los trenes de Vigo hacia Ourense y Madrid gana fuerza. Que estos ferrocarriles acabarán yendo por Compostela antes o después es un secreto a voces. De hecho, la infraestructura necesaria para ello está operativa. Sólo falta tomar la decisión. Y no sería descabellado que pudiera ser éste o el próximo año una vez que se abra el tramo de vías de alta velocidad entre Sanabria y Zamora que reducirá en 50 minutos el tiempo de viaje entre Galicia y la capital. Pero aunque en la práctica no existen aún los trenes únicos Vigo-Santiago-Ourense, Renfe sí ofrece ya la mayoría de sus servicios vía Compostela. ¿Cómo? Lo hace a través de los conocidos como billetes integrados. Los viajeros se suben en Vigo a un tren hasta Compostela, se bajan, cruzan el andén y montan en otro convoy que parte hacia la ciudad de As Burgas.

Para los viajeros, esta fórmula es más latosa que los trenes directos, pero ha sido la que la operadora ferroviaria ha venido potenciando año tras año. Los datos lo demuestran. Cada semana parten de Vigo hacia Ourense 74 servicios con rodeo y transbordo a otro ferrocarril en Santiago. Representan ya el 60% del total. Directos por la vía del Miño hay solo 52. En sentido contrario, los directos continúan siendo mayoría.

Renfe ha venido potenciando el recorrido por Santiago en los últimos siete años. En 2012 puso en marcha los billetes integrados y comenzó a unir paulatinamente Vigo con Ourense a través de Compostela. A la inversa, no. En 2015, por ejemplo, enviaba ya el mismo número de trenes directos que con transbordo y rodeo. Eran poco más de 50 semanales. Cuatro años después, los directos no han variado, mientras que los que obligan a cambiar de tren en Compostela han crecido hasta los 74 actuales.

Duración

En cuestión de tiempos de viaje, los vigueses todavía no ganan nada yendo por el Eje Atlántico hasta Santiago para luego tomar otro tren y seguir en un Avant por las vías de alta velocidad hasta Ourense. El servicio más veloz es el que sale a las 11.15 horas de Urzáiz y, con un transbordo de solo cinco minutos a otro tren, llega a la ciudad de As Burgas a las 12.48 h. El viaje se completa en 1 hora y 33 minutos. Realmente, es poco más de lo que tarda el tren directo más rápido. El Media Distancia que parte todos los días de Guixar a las 7.45 h. emplea 1 hora y 26 minutos (ver gráfico).

Lo cierto es que gracias a esos transbordos exprés Renfe está a punto de igualar el tiempo de viaje de los trenes directos por el Miño con los de los que dan el rodeo por Santiago. Probablemente lo lograría con un convoy que no entrara ni hiciera transbordo en la estación de Compostela. Esta maniobra podría evitarse a día de hoy atajando por la conocida variante de Conxo que conecta el Eje Atlántico con la línea de alta velocidad a Ourense. En cualquier caso, el tiempo de viaje hasta Ourense se mantendría similar al actual por el Miño.

Esta situación deja en entredicho los beneficios para Vigo de la configuración de la alta velocidad dentro de Galicia. Sin la variante de Cerdedo que permita tener AVE directo y que ahora ya no se prevé al menos hasta 2030; o sin otra alternativa similar hacia Ourense, los trenes de la ciudad olívica apenas podrán mejorar sus tiempos en este tramo. En Santiago, donde ya operan desde hace años servicios por vías de alta velocidad, el viaje se redujo a 36 minutos. El más rápido de Vigo tarda casi 90.

Lo que tampoco compensa de los billetes combinados es su precio, ya que cuestan casi el doble que los de los trenes directos. El más económico es el Alvia de las 16.12 h.:, 10 euros ida; el más caro, el Media Distancia de las 13.40 h. que enlaza en Santiago con el Avant y que vale 24,8.