Guixar, la eterna estación provisional

Nació como provisional, pero la estación de Guixar apunta a eterna. Se puso en marcha en 2011 para dar servicio a la ciudad mientras se construía la de Urzáiz, inaugurada en 2015, pero todavía sigue operativa. De hecho, Vigo es de las pocas ciudades españolas con dos terminales de ferrocarril. Y por ahora nada hace pensar que vaya a desaparecer. O al menos es imposible si se quieren mantener servicios como el tren a Oporto, a todos los municipios del sur de Galicia entre O Porriño y Ourense o incluso algunos de Barcelona.

Todos los trenes desde y hacia Vigo podrían haberse concentrado en Urzáiz si la vía del Miño se hubiera conectado en algún punto con el Eje Atlántico. Sobre la mesa llegó a haber una propuesta de crear un enlace en Redondela, antes de la entrada en el túnel de As Maceiras. Pero no pasó del papel. A día de hoy, la única posibilidad de mantener los citados servicios pasa porque Guixar no se cierre. Eso, o que se desarrolle la salida sur desde la estación de Urzáiz, un proyecto todavía en fase de estudio informativo.