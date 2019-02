Vigo ya tiene a su rey de Instagram

La Navidad viguesa revolucionó la ciudad, sus alrededores€y también Instagram. Tanto es así que Vigo ya dispone de un elegido entre sus numerosos influencers en esta red social: Marco Groba. El vigués se alzó como vencedor del concurso de fotografías de Navidad organizado por Igers Vigo, la comunidad de instagramers de la ciudad olívica que actualmente cuenta con más de 1.500 seguidores en su perfil. Como no podía ser de otra manera, el protagonista de la instantánea ganadora no fue otro que el gran árbol de Porta do Sol, testigo de miles de selfies durante las Fiestas.



"Normalmente publico fotografías en mis redes de los sitios que visito porque viajo mucho. La imagen que presenté al concurso la saqué de casualidad un día que paseaba por el centro y vi el abeto reflejado en una plataforma que tenía al menos un centímetro de agua", explica Groba, a la vez que reconoce que no es un fotógrafo profesional, sino que la fotografía "es solo una afición y amigos profesionales le enseñan".El vigués considera que Instagram es una gran herramienta "para la visibilidad a nivel turístico de Vigo" y destaca como especialmente útiles las denominadas stories, los vídeos en tiempo real que la aplicación permite publicar. "Ahora mismo es el medio de comunicación más directo y rápido entre la gente joven", indica.



Por su parte, las responsables de Igers Vigo, Tatiana Peña y Anahí Fernández, llevan casi un año al frente de la comunidad de instagramers y explican que el objetivo que persiguen es "motivar a la gente a usar las redes sociales y la fotografía móvil mientras se busca una gran variedad de ángulos y que las imágenes transmitan algo". "Lo que buscábamos con el concurso era descubrir la idea que tenía cada persona del espíritu de la Navidad viguesa y ver a la ciudad bien vestida en esas fechas tan llenas de luz", afirman. Los requisitos del certamen eran que las fotografías presentadas debían subirse al perfil de cada participante nombrando al patrocinador (la tienda de ropa vintage afincada en Vigo "Brothers & Sisters") y a Igers Vigo acompañando todo del hastag #igersvigonavidad2018.



Entre las fotos presentadas, la bola de Urzáiz o el gran regalo de Gran Vía también fueron parte de los protagonistas, además de los selfies propios o de mascotas que subieron algunos de los más de medio centenar de participantes del concurso. El premio al ganador (una chaqueta, unos calcetines y unos altavoces de estilo vintage) se entregará el próximo jueves 7 de febrero en "Los 80's", un bar temático ambientado en esta década y ubicado en el Arenal.