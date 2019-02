Casi un millar de alumnos gallegos participarán en el concurso de robots de Industriales

La quinta edición de la Competición de Robots de la Escuela de Ingeniería Industrial acogerá el 26 de abril a casi un millar de alumnos procedentes de centros de las cuatro provincias gallegas. Las plazas ofertadas se agotaron antes del cierre del plazo de inscripción con 30 equipos en lista de espera.

El concurso acogerá a 156 equipos de ESO y Bachillerato en la categoría Wall-E y a otros 14 en la denominada R2D2, dirigida a estudiantes de titulaciones superiores.

El 64% de los competidores proceden de la provincia de Pontevedra, el 33% de A Coruña y el resto se reparten en Lugo y Ourense. El concurso está organizado por la rama de estudiantes el Institute of Electrical and Electronics Engineers y la sección de alumnos de la International Society of Automation de la UVigo.