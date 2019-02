Marea demanda al Concello que incremente la plantilla de Bomberos

El grupo municipal Marea de Vigo califica de "extremadamente grave" la situación del cuerpo de Bomberos y atribuye al gobierno local "toda la responsabilidad y única" sobre las deficiencias denunciadas por los trabajadores.

"Las excusas para no incrementar el personal ya no valen, como ya no vale la excusa de la tasa de reposición y del exministro Montero, que ya no está en el Gobierno", critican.

Respecto a la moción presentada por el PSOE sobre la Biblioteca del Estado en el pleno del miércoles, Marea señala que "no tiene razón de ser" porque "no hay ni un euro en los presupuestos del Estado" para este proyecto. También sostiene que la mayor parte de las grande salas europeas están en edificios rehabilitados.