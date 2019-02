El juez archiva el caso de presunta venta ilegal en O Berbés pese al "cúmulo de irregularidades"

Hubo un "cúmulo de irregularidades". Pero la investigación judicial no ha permitido, con la "contundencia necesaria", que las "sospechas iniciales" se convirtiesen en indicios que permitan llevar el caso a juicio. Así se expresa el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo en el auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la supuesta trama de descarga y venta ilegal de pescado en el puerto pesquero de O Berbés con sobornos, regalos y dádivas de por medio. La que se bautizó como Operación Govi. El juez Juan Carlos Carballal concluye que no quedó "debidamente justificada" la perpetración de los delitos de cohecho y revelación de secretos en que se indagaba. Deja así libres de cargos a las 13 personas que permanecían imputadas, entre las que había policías portuarios, armadores y trabajadores de la lonja. El carpetazo definitivo llega después de que otros 12 investigados ya fuesen exculpados hace un año.

El juez arranca con un "expreso reconocimiento" a la "compleja y laboriosa" investigación de la Guardia Civil, con seguimientos, fotos de "momentos relevantes" y búsqueda de testigos y documentación para tratar de acreditar las "sospechas ciertamente existentes". Pero las pesquisas judiciales que salieron a la luz con el operativo de octubre de 2017 no han permitido ir más allá y acreditar los delitos.

Pese a ello, el magistrado sí ha visto un funcionamiento anormal que destaca expresamente. "El hecho de que se acuerde [...] el sobreseimiento no empece para reconocer que el cúmulo de irregularidades en la gestión de las distintas actividades portuarias en O Berbés era notoria y patente, sobre todo por los jefes de la Policía Portuaria". Y va más allá al señalar que a raíz de esta instrucción judicial, "muchos de aquellos comportamientos irregulares que desde antaño se venían asumiendo como normales han dejado de producirse, lo que sin duda beneficia al conjunto de la sociedad y a los propios usuarios de dichas instalaciones, de modo que semejantes situaciones no vuelvan a producirse".

¿Qué es lo que se observó en la investigación? El juez, en un auto contra el que cabe recurrir ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, concreta en relación con los policías que conversaciones interceptadas en los pinchazos telefónicos constataron "una relación que, en alguno de los casos, dista mucho de la necesaria y adecuada profesionalidad requerida de quien ejerce funciones como agente de la autoridad". Y cita que en alguna "distintos jefes de la Policía Portuaria, hoy investigados, avisaban a armadores, patrones o encargados de la presencia de inspecciones de otros organismos, o hablaban, en lenguaje subrepticio, sobre la entrega de alguna pieza de pescado". Sobre los seguimientos que hizo el Instituto Armado, también ve "ciertas irregularidades", como el caso de una mujer que estaba investigada, que vendía en la lonja "sin tener autorización" , así como el "desplazamiento de pescado" dentro de las instalaciones portuarias "sin el debido control".

Testigos

Frente a ello, y a la hora de analizar estas circunstancias en relación con los delitos investigados, el juez desgrana los motivos que le llevan a sobreseer la causa. Se refiere en primer lugar al cohecho, que castiga al que, ejerciendo funciones públicas, "solicita y/o recibe dádivas" en función de su cargo. Lo que se investigaba en esta instrucción era si los policías portuarios imputados "solicitaban dádivas, tanto en dinero como en especie, por favorecer en la asignación de huecos dentro de la lonja, por avisar de la presencia de inspecciones y por no sancionar determinadas conductas".

Dos de los testigos que comparecieron "corroboraron" haber sufrido tal situación, dice el juez en el auto, "esto es, que recibieron de dichos jefes de la Policía Portuaria requerimientos de pago de coimas, y para el caso que no aceptaran, les sancionaban por cualquier cuestión". Pero pese a argumentar el magistrado que no hay "datos" para dudar de los testimonios y que éstos no tienen porque ser "falsarios", también reconoce que las defensas evidenciaron "que estos testimonios pueden resultar no creíbles": en ambos casos eran personas que "han sido reiteradamente sancionadas", sanciones en varios casos confirmadas por tribunales contenciosos. Además, "el argumento de que si no pagaba se le sanciona" decae, se añade, ya que uno de los testigos manifestó ser multado en períodos en los que "estaría pagando la dádiva".

Por este motivo, y ante la evidente inexistencia de corroboración documental de esos sobornos o de un "incremento ilícito del patrimonio" del investigado, estos testimonios deben ser tratados con "cautela". Sobre todo, prosigue el instructor, si se parte de la máxima de que esa práctica "era generalizada". Pues frente a ello solo hay dos testimonios que, admite el magistrado, se pueden contradecir "sin grandes complicaciones". "También es cierto que el argumento a la ley del silencio, en un ámbito tan restringido como el puerto de O Berbés, podría haberse puesto en marcha, pero una instrucción judicial no puede sostenerse en rumores, por muy extendidos que estos sean", razona.

Sobre la trabajadora que se investigaba si actuaba en connivencia con los policías, pese a acreditarse que llevaba años vendiendo en la lonja "sin tener permiso a la vista y paciencia de todos", no se puede "ir más allá".

En cuanto a los avisos de las inspecciones, las conversaciones telefónicas "han puesto en evidencia estas prácticas", pero dado que no se ha podido constatar "que por esos avisos se recibiera o pidiera dádiva alguna" no se aprecia materia penal. Además del cohecho, también queda fuera de juego el delito de revelación de secretos o informaciones, "pues en el momento en el que la inspección entra en dependencias del puerto ya deja de ser secreta". Cuando se producía el aviso, "el conocimiento de la presencia de los inspectores es general para todo el público". Porque estos inspectores ya estaban dentro.