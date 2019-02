Un fin de semana de grandes romerías agita Vigo

La ciudad vivirá un fin de semana que no dejará lugar al aburrimiento con la celebración de dos grandes romerías: la de las Candelas y la de San Blas. La iglesia de Santa Mª de Castrelos acogerá una procesión y una misa especial con decenas de luces encendidas y Bembrive ofrecerá una ruta de furanchos con vino, cocido, comida casera y música tradicional.

Centenares de velas encendidas, una suelta de palomas, rutas gastronómicas por furanchos, misas y varias procesiones serán los protagonistas del primer gran fin de semana de romerías en Vigo de este 2019. Miles de personas participarán en las Candelas, con la parroquia de Santa Mª de Castrelos como centro de las celebraciones, y en el San Blas de Bembrive, declarado recientemente como fiesta de Interés Turístico Gallego, según la comisión que organiza el evento y con el cocido como plato estrella.

"Cuando bautizo a los niños los presento a la Virgen de las Candelas para que les de luz y les guíe. En la romería encendemos velas para simular la presentación de Jesús en el templo por parte de José y María a Simeón", explica el párroco de Santa Mª de Castrelos, Ramiro Lamas. El religioso aclara que también es costumbre hacer una procesión en el interior de la iglesia donde él recogerá al niño de los brazos de la virgen María y se lo dará a besar a los sacerdotes que presidirán el oficio, entre los cuales destaca el párroco de San Miguel de Oia, Benito Guerreiro. "Haremos ocho misas y la afluencia será multitudinaria", indica Lamas.

El domingo será el turno de San Blas en el templo, donde tendrán lugar ocho misas más y se hará la tradicional bendición de los panes. Bembrive también rendirá culto al conocido como patrón de las enfermedades de la garganta con su tradicional celebración culinaria en la que este año participan más de 22 furanchos y en la que se esperan entre el viernes y el domingo más de 20.000 personas, según los organizadores.

"Muchos locales ya no admiten reservas y los platos estrella son el cerdo y postres como el membrillo con tetilla. Cada furancho ofrece música y su propio vino", comenta el presidente de la comisión de fiestas, Roberto Ballesteros, a la vez que destaca el carácter social del evento "con mesas corridas donde se sientan juntos vecinos que no se conocen". "San Blas tiene una repercusión económica enorme en nuestra parroquia, donde triplicamos la población los días grandes de fiesta", comenta, al mismo tiempo que no olvida la vertiente religiosa de esta cita, donde la Misa Mayor "cuenta siempre con numerosos fieles" y estará dirigida por el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro.