"Me he gastado sobre 800 euros en arreglar los destrozos en mi vehículo"

No hay nadie en O Calvario o en La Doblada que no conozca al septuagenario que se dedica a rayar coches y a colocar palillos en las cerraduras. Bien porque lo han sufrido o bien porque quieren tomar todas las precauciones posibles para que sus vehículos no sean las próximas víctimas de José Antonio V.V., que según los vecinos lleva actuando más de una década.

Beatriz Calzón, joven de 29 años que vive en la calle Xílgaro, ha sufrido en dos ocasiones a José Antonio. La primera vez, hace ya tres años. "Me metió un palillo en la cerradura y me estropeó el cierre centralizado", recuerda. El alto coste de la reparación del cierra automático de su vehículo le impidió arreglarlo. Se gastó 150 euros en una cerradura normal. La segunda vez que el hombre de 79 años la tomó con el coche de Beatriz Calzón fue el pasado verano. "Esa vez no caí y unas compañeras de trabajo me ayudaron a quitar el palillo para evitar daños mayores", recuerda.

Los desperfectos en los vehículos son numerosos. A Margarita Rodríguez, de La Doblada, José Antonio le rayó el coche apenas una semana después de llevarlo al taller a pintarlo. "Tengo un seguro a terceros que no me cubre los daños", explica, y añade que ahora no deja "nunca" el coche aparcado en la calle por miedo a que el septuagenario vuelva a actuar sobre su vehículo.

Paula Pousadela, que trabaja en un supermercado de la zona, explica que se ha gastado ya 800 euros en arreglar los daños que le provoca en el coche. "Hace quince años que lleva haciendo esto", relata, y añade que pese a que lo ha denunciado en repetidas ocasiones, José Antonio se declara siempre insolvente para no tener que pagar los daños que causa.

Pero el anciano no se dedica únicamente a provocar destrozos en los vehículos. Los vecinos denuncian también que introduce palillos en las cerraduras de negocios y viviendas. Dolores Domínguez, que reside en un piso en Martínez Garrido, asegura que José Antonio ya ha provocado que los propietarios hayan tenido que arreglar la cerradura del edificio "10 o 15 veces". "Ya no son solo palillos, también echa pegamento. El seguro de la comunidad solo nos cubrió las dos primeras. Pero el resto las tuvimos que pagar entre todos los vecinos", explica.

Marta Costas, que trabaja en una correduría de seguros en La Doblada, explica que ha tenido que poner una placa protectora en la oficina porque ya le colocó en varias ocasiones un palillo en la cerradura.

José Antonio V.V., por su parte, fue "cazado" ayer por las cámaras de un programa de Telecinco. Ante las preguntas de por qué llevaba a cabo estos actos vandálicos, el septuagenario contestó que está "enfermo de los nervios". El anciano también explicó cómo realizaba los rayazos en los coches. Lo hace habitualmente con una moneda. Ayer volvió a ser identificado por la Policía mientras rayaba dos vehículos en la calle Ruiseñor.