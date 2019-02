El anciano que raya coches en Vigo achaca sus actos a una operación de varices

J.A.V.V., el hombre de 79 años que atemoriza el barrio de O Calvario en Vigo ha vuelto a actuar. De hecho, la policía de Vigo recibe desde hace una semana -momento en el que lo identifican tras una trifulca callejera- alertas diarias en las que se informa sobre alguna de sus actuaciones en la zona.

Pero el último acto vandálico de este problemático anciano ha sido diferente. Pillado in fraganti por las cámaras de El Programa de Ana Rosa después de meter uno palillos en la cerradura de un coche, J.A.V.V. ha explicado las razones que le han llevado a destrozar los coches aparcados en el barrio así como las puertas de muchos comercios del popular barrio vigués: "Me operaron de varices", explica el hombre ante los micrófonos mientras apunta que como consecuencia de esa intervención "me picaron la ciática hasta la cabeza que ya no sé por dónde ando".

"¿Por qué hace eso?", le pregunta le reportera de Telecinco. "No sé, no m eacuerdo", comenta el anciano que, se calcula, ha llegado a rayar más de 1.000 vehículos en la zona. J.A.V.V. asegura que padece un problema de nervios, sin embargo, los informes forenses realizados hasta ahora no han detectado sin embargo ninguna patología mental que sirva de "base" para ordenar su ingreso. Solo se vio una leve merma de sus facultades que únicamente vale a efectos penales como atenuante de su conducta.

El anciano, en cambio, no duda en explicar ante las cámaras cómo raya con monedas los vehículos aparcados en O Calvario. Metiéndose la mano en uno de los bolsillos, saca una y con un gesto le dice a la reportera: "Hago así". "¿Usted sabe que eso está mal no?", le pregunta. "Claro", responde mientras sigue su camino por una de las calles del barrio.

Amplio historial delictivo

En el barrio O Calvario, sufren y nunca mejor dicho el calvario de aguantar a uno de sus vecinos. Parece una broma pero no lo es. Tiene 79 años y según la policía ha estropeado 1.200 coches en los últimos doce meses.

Rayajos, palillos en las cerraduras, incluso, pincha ruedas. A razón de entre 300 y 400 euros por coche, estaríamos hablando de casi medio millón de euros en daños. Y también estropea las cerraduras de los portales.

Increpan al anciano que raya coches en Vigo: "¡Eres un sinvergüenza!" // CEDIDO

Los vecinos dicen estar cansados porque la policía sabe quién es pero no hace nada. Lo detienen y lo vuelven a dejar libre. Algunos de ellos, incluso, han llegado a recriminarle en la calle su actitud: "¡Eres un sinvergüenza!", le increpaban el pasado lunes en el cruce de las calles Merlo y Estorniño después de cometer uno de sus actos vandálicos. El hombre, además, tiene atemorizados a los vecinos porque ha habido quien ha recibido un bastonazo o un paraguazo.

Pero la solución judicial a este grave problema no "es fácil". Lo repiten varias fuentes consultadas. Ya suma varias condenas firmes, tiene otras causas en plena instrucción judicial -una con más de 50 perjudicados- y un juicio a la vista en el que la Fiscalía, que aplica la agravante de multirreincidencia, pide su condena a 16.200 euros de multa.