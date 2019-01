Los 10 espectáculos 'imperdibles' en enero en Vigo

Tras la saturada oferta cultural de la Navidad, la agenda de espectáculos de la ciudad de Vigo se renueva con planes musicales y teatrales para todos los gustos de la mano de grupos de renombre nacional, artistas locales e internacionales y representaciones gallegas de éxito. Toma nota de los 10 espectáculos marcados en rojo que se celebrarán en Vigo durante el mes de enero.



'Eroski Paraíso' – Teatro Afundación

La compañía teatral Chévere ofrece en Vigo el viernes 18 de enero (20.30 horas) una de sus obras más sonadas, galardonada con el Premio Nacional de Teatro: 'Eroski Paraíso', la representación sobre las tablas del desarraigo que arrastró a una parte de la sociedad fuera de su casa, de su paisaje, de su lengua, de sus costumbres, de sus afectos, de su comunidad de origen y de su propia memoria. Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Cristina Iglesias y Fidel Vázquez, con la colaboración especial de un vecino de la comunidad local, introducirán a los asistentes en un pequeño pueblo gallego, Muros, a partir de historias reales recogidas sobre la sala de fiestas O Paraíso, que permaneció abierta entre 1972 y 1990, convertida ahora en un supermercado Eroski.



Love of Lesbian – Teatro Afundación

El grupo capitaneado por Santi Balmes hace parada en la urbe olívica el sábado 19 de enero (21 horas) para deleitar a sus fieles con 'Espejos y Espejismos', un espectáculo que los protagonistas definen como un "concierto teatralizado" en el que harán sonar el repertorio "más ensoñador" de su cancionero, con presencia de algunos temas de 'El poeta Halley' conservando su "mágica y esencia". Los asistentes disfrutarán de una puesta de escena asentada en las sombras chinas, los títeres y otras disciplinas que buscarán "tocar" el componente emocional del público.



Film Symphony Orchestra – Auditorio Mar de Vigo

La Film Symphony Orchestra para en el Auditorio Mar de Vigo el sábado 19 de enero (19.30 horas) en medio de una gira con más de 60 conciertos por toda España y Portugal en el que se rinde el mayor tributo al compositor John Williams, ganador de cinco Premios Óscar. El público disfrutará de sus mejores bandas sonoras, ideadas de la mano del director de orquesta Constantino Martínez-Orts: 'Star Wars: Una nueva esperanza', 'Memorias de una Geisha', 'JFK', 'El Patriota', 'Jurassic Park', 'Indiana Jones y el Arca Perdida' o 'El Violinista sobre el Tejado'.



Tamar Aphek – Radar Estudios

Una de las referencias del rock contemporáneo mostrará sus capacidades el domingo 20 de enero (21 horas) ante el público vigués con un repertorio de su ya característica oscilación de volumen sobre el escenario que compone una escena propia de un "crimen" en términos sonoros.



The Beatles Tribute - Auditorio Mar de Vigo

Los Mersey Beatles, nacidos y criados en Liverpool, homenajearán a la mítica banda inglesa el domingo 20 de enero (19 horas) con un estilo natural, vibrante y divertido. Gracias a su talento, lograron ser la banda local en el Cavern Club durante una década e incluso han llegado a ser reconocidos por Julia Baird, la hermana de John Lennon, como uno "de los mejores" grupos en su objetivo.



David Allred – Radar Estudios

El artista norteamericano presenta el 25 de enero (21 horas) 'The Transition', con el que toma su lugar entre la tradición clásica de la composición de canciones en Estados Unidos y expone sus creaciones experimentales ideadas en base a vivencias y sentimientos, así como en los personajes que conoció en el camino.



Luar na Lubre – Teatro Afundación

La formación gallega de folk Luar na Lubre presenta en Vigo el 26 de enero (20.30 horas) su disco 'Ribeira Sacra' tras congregar a más de 5.000 espectadores en los cuatro conciertos que ofreció el pasado año en América Latina y recibir aplausos por distintos puntos de la geografía gallega y española. El nuevo trabajo discográfico incluye 26 composiciones propias, de música tradicional y melodías inspiradas en uno de los secretos mejor guardados del interior de Galicia. 'Ribeira Sacra' cuenta con docenas de colaboradores, desde Víctor Manuel hasta SES, pasando por Coral de Ruada, Nani García, la asturiana Marisa Valle Roso o Juan Antepazo de Astarot.



'Mer ou o invisible' – Teatro Ensalle

'MER ou o invisible' es un ensayo sobre la invisibilidad voluntaria como estrategia de resistencia frente a los estamentos de poder. En tres funciones totalmente diferentes, que se representarán viernes 25 (22 horas), sábado 26 (22 horas) y domingo 27 de enero (21.00 horas), Carmen Menager y Julio Fer propondrán un imaginario de acciones sobre el arte de acción, la poesía visual y la escena, a partir de textos previos, experiencias vitales e imágenes de actualidad.



Orquesta Sinfónica de Galicia – Auditorio Mar de Vigo

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece el jueves 31 de enero (20.30 horas) un espectáculo de la mano de solista Pablo Villegas (guitarra) dirigido por Dima Slobodeniouk con un programa encabezado por 'El lago encantado' de Anatoli Lyadov y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, acompañado por la 'Sinfonía n.º 2 en mi menor' de Rachmaninov.



Micah P. Hinson + Santi Araújo - La Iguana Club

Micah P. Hinson and the Musicians of the Apocalypse presentan el jueves 31 de enero (21.30 horas) su nuevo disco, 'When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You', que supone un nuevo comienzo en la carrera del estadounidense. En su concierto de Vigo, contará con Santi Araújo como artista invitado, que presentará su primer trabajo, 'Catedral'.