Un vigués salva a Aicha y sus tres hijos de quedar sin casa

Aicha E.F., la mujer víctima de violencia de género con tres hijos menores que va a ser desahuciada de la vivienda en la que reside en Vigo el próximo día 17, ha informado este viernes de que ha conseguido un avalista para alquilar otro piso en la ciudad.

Se trata de un vecino de Vigo que vio como la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec) denunciaba el caso del desahucio de Aicha E.F. en los medios de comunicación y se puso en contacto con ella para ejecer como avalista para que esta mujer pudiera hacer frente a otro contrato de alquiler, según ha transmitido ella misma.

"Estamos contentos todos", ha señalado Aicha E.F. en relación también a sus tres hijos, que se han alegrado al conocer que en el nuevo piso tendrán ascensor y que podrán seguir escolarizados en el mismo centro.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec) de Vigo, María Pérez, ha celebrado que esta familia se pueda mudar, "porque el día 17 se iban a quedar en la calle", gracias a que un vecino de Vigo llamó a la entidad para "tratar de ayudar".

"Pedimos que haya un parque público de viviendas que sean accesibles a las familias que no tienen un trabajo para poder avalar los contratos de alquiler o que el Ayuntamiento se adhiera al plan de viviendas vacías de la Xunta", ha sostenido María Pérez.



Ayudas

Respecto a las ayudas que recibe, Aicha E.F. ha explicado que el pasado miércoles la trabajadora social del Ayuntamiento de Vigo le manifestó que la iba a "apoyar en todo".

"El Ayuntamiento me había dado dos meses de alquiler y yo lo guardé, es con lo que he pagado la entrada", ha indicado en medio de la mudanza. Sin embargo, la presidenta de la Favec ha criticado que "apoyarla sería ponerle los medios para una solución habitacional, lo cual no están haciendo".

"Aún no me ha llegado", ha sostenido Aicha E.F. sobre el 'bono alugueiro' de la Xunta, para aclarar: "En cuanto tenga el contrato me han dicho que me pagan la mitad".

En este sentido, se ha mostrado confiada en que podrá asumir el importe restante del alquiler porque "ahora" está cobrando "650 euros" y está buscando trabajo de "lo que sea": de "ama de casa" o para "limpieza", según sus palabras.