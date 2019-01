El Sergas no aclara si el conselleiro se reunirá con los jefes de servicio de Vigo

Todas las miradas están puestas en el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, después de que los jefes de servicio dimisionarios de Vigo hayan acordado en asamblea solicitar una entrevista directa con él para intentar buscar una salida al conflicto en Atención Primaria. Fuentes de Sanidade, sin embargo, no confirman si el conselleiro accederá a reunirse con los facultativos de Vigo. El motivo: que los jefes de servicio informaron a través de los medios de comunicación de su voluntad de reunirse con Almuiña y trasladarle sus propuestas, pero no lo hicieron por los cauces habituales, es decir, por registro. "No ha habido una petición expresa", explica una portavoz de la Consellería. Desde la administración aseguran desconocer cuáles son las peticiones concretas de los coordinadores de los centros de salud del área sanitaria de Vigo, por lo que prefieren no dar una respuesta todavía.

No obstante, el Servicio Galego de Saúde celebra que los dimisionarios hayan accedido a negociar. "Hacemos una valoración positiva de su voluntad de diálogo", valora la portavoz de la Consellería.

Los jefes de servicio de Vigo se reunieron el pasado martes para tomar una decisión después de que el Sergas rechazase sus dimisiones. Los médicos acordaron mantener sus renuncias pero decidieron abrir una vía de diálogo. Aunque su postura es muy clara: solo aceptarán un encuentro directo con el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña. No reconocen por tanto al gerente de la EOXI de Vigo, Félix Rubial, como interlocutor para solventar el problema de la Atención Primaria, al considerar que sus peticiones escapan a las competencias de la gerencia del área sanitaria de Vigo y que solo las puede atender directamente el propio Almuiña.

Trasladarán al conselleiro de Sanidade unas "líneas rojas de cumplimiento inmediato". "Queremos realidades concretas", precisó Luciano Garnelo, exresponsable del centro de salud de Pintor Colmeiro.

Existía cierta división en el colectivo: mientras algunos abogaban por mantener la línea dura, otros preferían suavizar su postura e intentar dialogar con los directivos del Servicio Galego de Saúde para buscar una solución. Postura que, finalmente, fue la que prevaleció.

"Estamos deseando salir de este conflicto, pero siempre que haya una rentabilidad para el Sergas, que es nuestra empresa, para los pacientes y para la población", añadieron. El Sergas envió recientemente un escrito a los dimisionarios rechazando sus dimisiones y apelando al diálogo para intentar buscar una salida al conflicto abierto en la Atención Primaria viguesa.

Lo que tienen claro los jefes de servicio es que "no hay que perder el tiempo con memorándums ni con comisiones. Queremos medidas concretas", como aseguró el responsable del centro de salud de Sárdoma, Manuel Sardiña.

El próximo día 24 de enero la junta personal del área sanitaria de Vigo ha convocado una nueva movilización tras la celebrada el pasado 28 de diciembre que reunió a 37.000 personas según cifras de la Policía Local.

La manifestación del 24 saldrá a las 20,00 horas del PAC de Vigo, en el antiguo Hospital Xeral, bajo el lema 'Pola Dignidade da Sanidade Pública' ('Por la Dignidad de la Sanidad Pública').