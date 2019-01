Elisa Ausín: "Para atender a un niño tuve que pedir ayuda a personas de la sala de espera"

Elisa Ausín es médico en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo. Denuncia que estos profesionales están en tal situación de sobrecarga que hay turnos en los que ni siquiera pueden ir al servicio. Estos trabajadores pueden llegar a atender a más de sesenta pacientes en un día. Por esta sobrecarga, por la falta de personal y por el empeoramiento de las condiciones laborales han convocado una huelga indefinida desde el pasado lunes en toda Galicia. Ausín urge al Sergas a que atienda sus reclamaciones.

-¿Se ha puesto en contacto el Sergas con ustedes para intentar buscar una solución desde que anunciaron el inicio de la huelga?

-No, el Sergas nos ha ignorado desde el principio. Ni con los paros parciales de hace unos meses ni ahora se ha convocado al comité de huelga. Esperamos que se pongan en contacto con nosotros si es que realmente tienen voluntad de solucionar algo. Nos hemos enterado por prensa que acceden a solucionar alguno de los puntos que reivindicamos.

-¿Por qué se ha llegado a esta situación?

-Los PAC se rigen por el pacto de 2008 que contemplaba que debía ser revisado anualmente para observar que su funcionamiento fuese correcto. Desde que se puso en marcha, nunca fue revisado. Y tiene muchas carencias que deberían ser modificadas. Por ejemplo, en lo que respecta al aumento de jornada. Nosotros tenemos que hacer una jornada laboral efectiva de 1451 horas al año pero el pacto recoge que en caso de bajas o de necesidad, se puede aumentar casi hasta el infinito. Debido a esto desarrollamos la mayor parte de nuestro trabajo en horario nocturno y en fines de semana. Además, no hay gente que venga a trabajar aquí porque los contratos no son atractivos y el personal del PAC trabaja a destajo sin límite horario. Queremos que aquel que quiera aumentar su jornada lo haga de forma voluntaria y por tramos.

-Una de las principales reclamaciones es la falta de personal. ¿Hay muchos casos en los que en los PAC se queden sin médicos o sin enfermeros?

-En los PAC de A Cañiza y A Guarda solo trabaja un médico. En el caso de A Guarda, siempre que hay que hacer una salida o hacer un traslado medicalizado al hospital, son dos horas y pico que el PAC queda descubierto. Y esto pasa todos los días. Los pacientes en estos casos tienen que buscarse la vida: o bien esperar a que el médico vuelva o ir a otro centro. Cuando yo trabajaba en el PAC de Porriño, me acuerdo que una ocasión que me quedé sola, sin enfermera y sin más compañeros, llegó un niño convulsionando. Tuve que ir a la sala de espera a pedir que alguien me ayudara, porque yo sola no era capaz.

-El Sergas insiste en que el "paro cero" les impide contratar a más personal...

-No hay médicos pero porque el propio Sergas se encargó de echarlos. No pueden pretender que haya médicos trabajando en las condiciones que les ofrecen cuando en otras áreas y en otras países les están ofreciendo mejores condiciones e incluso mejores sueldos.

-¿Cómo afecta la huelga al día a día en los PAC?

-Poco, porque tenemos unos servicios mínimos del 100%. con lo que la urgencias no van a dejar de atenderse nunca. Todo lo que no sea demorable se va a atender. También les explicaremos a la población cuál es el motivo del conflicto.

-¿Valoran llevar a cabo más actos de protesta?

-Cada semana plantearemos un acto diferente. Recogidas de firmas, concentraciones...

-¿Comparten las reclamaciones de los jefes de servicio que han dimitido?

-Por supuesto. Los PAC y los centros de salud son vasos comunicantes. Si el centro de salud se colapsa, si no da a basto, el PAC estará en la misma situación. Es importante solucionar sus problemas. Todos estamos en el mismo barco.

-Insisten habitualmente en que son los grandes olvidados de la sanidad...

-Los trabajadores de los PAC son muy solitarios, equipos muy pequeños disgregados por toda la geografía. Trabajamos cuando nadie trabaja. Somos unos profesionales que hacemos mucho con muy poco. Por eso somos los grandes olvidados, porque no necesitamos grandes medios para hacer nuestro trabajo.

-¿Hace cuánto tiempo que están en esta situación de precariedad?

-Desde hace dos o tres años. El motivo son los recortes, claro. Para que el sistema funcione tiene que haber una masa de gente eventual para cubrir contingencias. Sin ellos, el sistema se desmorona y pasa lo que está pasando: que las bajas no se cubren y que se sobrecarga a los profesionales que están trabajando.