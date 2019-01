El World Car Center se construirá en catorce meses y estará listo a principios de 2021

El World Car Center, el complejo de dos edificios llamado a convertirse en el icono del potencial innovador de la industria viguesa del automóvil, está cada vez más cerca. Los estudios de arquitectura finalistas tienen hasta el mes de abril para presentar sus diseños definitivos. El jurado del concurso abierto por el consorcio de la Zona Franca en colaboración con el COAG para diseñar el World Car Center, en el que colabora el Colegio de Arquitectos, valorará entonces las propuestas y seleccionará en un plazo máximo de cuarenta días la ganadora. El estudio vencedor tendrá entonces siete meses, hasta diciembre, para la redacción del proyecto. A final de año, por tanto, está previsto poder sacar a concurso las obras, que tienen un plazo de ejecución de 14 meses. El objetivo es que el complejo esté listo en el primer trimestre de 2021.

Los plazos fueron confirmados ayer por el delegado de Zona Franca David Regades, que mostró a losquince estudios de arquitectura finalistas los terrenos de la avenida Alcalde de Portanet donde se levantará el icónico complejo. El ganador se hará cargo del 50% de la dirección de obra ya que el otro 50% se realizará por los propios técnicos de Zona Franca. Recibirá además un primer premio de 30.000 euros que se restarán de los honorarios del contrato que asciende a 750.000 euros.

Regades y el director de Obras, José Ramón Torres, explicaron a los arquitectos las características de la construcción, compuesta por dos bloques unidos a través de cuatro plantas de un edificio preexistente que se levantará en el número 40 de Portanet.

"Queremos que el World Car Center de Vigo sea un referente del sector del automóvil en todo el mundo, que fortalezca el sector y que sea un reflejo de lo que es esta ciudad: cosmopolita, sostenible y tecnológica", explicó David Regades. El delegado de Zona Franca puso en valor el hecho de que el departamento de obras del consorcio haya preparado el concurso en cuatro meses y que "se han presentado 69 arquitectos de los más importantes de Europa".

El director del departamento de Obras, José Ramón Torres, también quiso poner en valor la importancia de Vigo y su área en el sector automovilístico. "Hace poco en Ceaga me dijeron que no existe ningún automóvil en el mundo que no lleve al menos una pieza fabricada en Vigo o su entorno. Y es cierto. El World Car Center será un símbolo que recoja la importancia del sector en esta ciudad y lo transmita al exterior", explicó.

El responsable de Obras de Zona Franca destacó el "alto nivel" de los profesionales que se han presentado al concurso. "Sabemos que las propuestas van a ser muy buenas y que para el jurado será muy difícil ", aseguró frente a los arquitectos finalistas.

El complejo estará situado en pleno corazón industrial de Vigo, al lado de Polígono de Balaídos y a escasos metros de la fábrica de PSA.

El diseño final integrará un tramo del río Lagares contribuyendo así a su recuperación y puesta en valor.