Orange y Vodafone ensayarán en el Puerto la gestión de coches y la identificación facial con tecnología 5G

En la carrera emprendida por las principales compañías operadoras para exprimir toda las posibilidades comerciales de la quinta generación tecnológica de telefonía móvil, 5G, el Puerto de Vigo tendrá su cuota de protagonismo. Un acuerdo suscrito con Orange y otro con Vodafone permitirá a estas dos empresas disponer de las instalaciones de la Autoridad Portuaria para experimentar las posibilidades de la nueva tecnología en usos muy concretos, como el reconocimiento facial o la gestión automática de un estacionamiento de vehículos. Los dos campos experimentales que han elegido son las lonjas de Bouzas, uno de los puntos de más afluencia de personas de todo el Puerto, y la terminal Ro-Ro de Bouzas, el mayor estacionamiento al aire libre de Galicia.

Los expertos aseguran que el 5G "cambiará nuestras vidas". Si no tanto sí supondrán un salto cuantitativo y cualitativo que los consumidores de telefonía móvil lo notarán, por ejemplo, en el aumento de hasta 100 veces más en la velocidad de envío de sus archivos por correo electrónico y en la reducción de un 90% en la energía consumida por sus dispositivos que disparará a su vez la duración de las baterías. Para disfrutar de todas estas posibilidades habrá que esperar todavía hasta 2020, fecha en la que está prevista la comercialización de esta tecnología. Hasta entonces y desde ahora, las operadores se centran en analizar todas las prestaciones futuras a través de proyectos piloto para los que contarán con 12 millones de subvención del Estado.

Es esta convocatoria de ayudas de los programas "Desarrollo del Plan Nacional 5G" y "Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España-Pilotos 5G" a las que concurren Orange Espagne S.A.U. y Vodafone España S.A.U. con los ensayos que llevarán a cabo en el Puerto de Vigo. Precisamente Vodafone cerró en diciembre con el Concello de Vigo un convenio similar para implantar la tecnología 5G en la ciudad en diferentes usos que opta a las subvenciones estatales similares.

Para ambas compañías, además de que las instalaciones portuarias constituyen un campo de pruebas idóneo también ha influido a la hora de decantarse por las de Vigo el hecho, como así reza en el acuerdo suscrito por ambas, de que la institución "está involucrada activamente en proyectos de transformación digital". Para el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, que Orange y Vodafone hayan apostado por el Puerto de Vigo para desarrollar un proyecto de estas características "es una enorme satisfacción". "Estamos hablando de una tecnología 5G que aún no está en el mercado, y que dos compañías importantes probarán lo que se puede hacer con ella, si funciona o no en varias prestaciones, en nuestras instalaciones. Esto es una publicidad impagable. Y lo mejor es que al Puerto no le cuesta ni un céntimo", enfatiza.

Usuarios voluntarios

Los dos convenios firmados solo comprometen a la Autoridad Portuaria a dar las máximas facilidades para el desarrollo de los dos proyectos que de forma individual ejecutarán las compañías mencionadas. En concreto, Orange instalará sistemas de identificación facial "en el espacio de la lonja que permita la autentificación de los usuarios con acceso permitido al recinto", consta en el acuerdo. Con esto se persigue controlar el acceso a las rulas e identificar a las personas no autorizadas, aunque debido al carácter de piloto de la iniciativa, en una primera fase el funcionamiento se comprobará con la participación voluntaria de un grupo de usuarios seleccionados.

Para este ensayo Orange apenas necesitará montar infraestructura técnica. El texto del convenio solo refiere la instalación en una zona portuaria inmediata a la lonja de una infraestructura de radio y transmisión "que proporcionará la cobertura de radio necesaria para desarrollar el caso de uso y para conectar el equipamiento a la red de acceso".

El proyecto de Vodafone busca exprimir la potencialidad de la tecnología 5G en la terminal Ro-Ro de Bouzas con un cometido muy ambicioso: la gestión automática del estacionamiento con capacidad máxima para 20.000 vehículos. Este objetivo gusta especialmente a la Autoridad Portuaria por testarse en un recinto que requiere de una constante optimización del espacio para evitar congestiones históricas como las registradas en los últimos meses de 2018. En la actualidad para conocer la ocupación aproximada de la campa debe pedir los datos a los operadores, que a través de aplicaciones informáticas propias saben cuántos hay en cada momento y donde están aparcados.

A mayores, Vodafone se propone testar el funcionamiento de dispositivos de realidad aumentada como soporte promocional de las islas Cíes durante los embarques de cruceristas.