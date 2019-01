La Cabalgata de Reyes 2019 en Vigo, en directo

Vigo ya ha dado la bienvenida oficial a los Reyes Magos. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha presidido esta mañana la recepción institucional con Sus Majestades de Oriente y algunos pequeños ya han podido encontrarse con ellos.



La Cabalgata de Reyes de Vigo saldrá a las 18.00 horas y recorrerá Isaac Peral, García Barbón, Policarpo Sanz y Porta do Sol. Una hora antes, a las 17.00 horas, se cortará el tráfico por completo a lo largo de todo el tramo señalado, ya que a esa hora se celebrará la recepción a Melchor, Gaspar y Baltasar en el epicentro de la Navidad de Vigo. El corte se extenderá hasta el Paseo de Alfonso, ya que allí se procederá al desmontaje de las carrozas. Se prevé que la marcha termine sobre las 20.00 horas.



El evento contará con 1.250 miembros de la organización,15 carrozas y tres autobuses que integrarán el desfile y desde las que se repartirán cuatro toneladas y media de caramelos (sin gluten y sin azúcar).



Un total de 90 agentes de la Policía Local y 300 voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y diferentes centros deportivos y culturales se encargarán de brindar la máxima protección en este día especial. Con todo, los padres deben tener en cuenta una serie de medidas de precaución para que la fiesta no se salga del guion.



Además, el itinerario estará completamente vallado y flanqueado por cuatro puestos de emergencias (Colón, Urzáiz, Porta do Sol y Miragalla) y dos puntos de encuentro para posibles extravíos de niños en Santiago de Vigo y Porta do Sol. Habrá una plataforma habilitada para las personas con movilidad reducida para que puedan disfrutar en las mejores condiciones de este espectáculo de las Navidades de Vigo.



La mejor cabalgata de la historia

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anticipó que la cabalgata de hoy será la "mejor de España". Para ello, contará con un dragón, hadas luminosas, un elefante, varios caballos, un payaso, coches de época, Mary Poppins, Peter Pan, Hércules o cantajuegos.

Caballero también afirmó que será la mejor cabalgata que se haya visto en la historia de esta ciudad. "Invito a las decenas de miles de ciudadanos españoles que visitan Vigo en Navidad a que vengan", aseguró ayer Abel Caballero después de subirse a las carrozas y observarlas con todo detalle. La temática principal se divide entre teatro, magia y circo y los carruajes de Melchor, Gaspar y Baltasar se distinguen de los demás porque cuentan cada uno con su correspondiente trono y un animal en la parte delantera.



El tiempo para la cabalgata: entre 14 y 15 grados

Por su parte, las temperaturas permanecerán sin cambios significativos o con ligeros descensos de las mínimas, con formación de heladas en zonas de interior. De este modo, las temperaturas máximas subirán hasta los 16 grados en Vigo, mientras que los valores mínimos descenderán hasta los dos grados bajo cero en Lugo y Ourense.



Respecto a las temperaturas de los desfiles de Melchor, Gaspar y Baltasar ya bromeaba Abel Caballero esta semana en la presentación de las carrozas de la Cabalgata de Reyes 2019 en Vigo. "Ya firmé el decreto del buen tiempo", decía el alcalde de la ciudad antes de aventurar un pronóstico para la tarde del 5 de enero en la ciudad olívica: "El sábado a las seis de la tarde habrá temperaturas de entre 12 y 14 grados"



Se repartirán casi 30 toneladas de caramelos en las siete ciudades gallegas, que este sábado, día 5 de enero, recibirán una de las visitas más ilusionanantes del año.