Cabalgata de Reyes en Vigo 2019 | Iker Casillas y Sara Carbonero eligen Vigo para la Cabalgata de Reyes

El futbolista y la periodista junto a sus hijos y otros jugadores del Oporto recibieron a Sus Majestades desde un balcón de la ciudad olívica. Ya lo anunciaba hoy mismo Sara Carbonero por la mañana en sus redes sociales: "Vamos a terminar bien las fiestas". Ese era el texto que acompañaba a una espectacular foto de la periodista en Instagram. Y así lo han hecho. Ella e Iker Casillas, junto a sus hijos, han escogido Vigo para disfrutar de la Cabalgata de Reyes.



El atractivo de la Navidad de Vigo, que desde el encendido de las luces ha conquistado a miles de personas, también ha cautivado al futbolista del Oporto y a su familia, que no perdían detalle del desfile de Sus Majesades de Oriente. Compartieron la celebración con otros jugadores del mismo equipo: Alberto Bueno, Óliver Torres y Adrián López.



Se sumaban así a las miles de personas que desde primera hora de la tarde abarrotaban las calles de Vigo para encontrarse con Melchor, Gaspar y Baltasar, que arrancaban en Porta do Sol en coche clásico dispuestos a montarse en sus carrozas para completar todo el recorrido.



Esta no es la primera vez que la periodista e Íker Casillas visitan Vigo. En abril de 2017, ambos se reunieron con el exfutbolista del Celta y del Real Madrid Míchel Salgado y su pareja Malula Sanz en la ciudad olívica para comerse una mariscada.





#FelizNocheDeReyes

Estamos a punto de arrancar la Cabalgata de Vigo https://t.co/nYVoYL7Vm0 — Faro de Vigo (@Farodevigo) 5 de enero de 2019



recorre Isaac Peral, García Barbón, Policarpo Sanz y Porta do Sol . Desde una hora antes ya se cortabay la restricción se extendía hasta el Paseo de Alfonso, ya que allí se procederá al desmontaje de las carrozas.

El alcalde Abel Caballero saluda a los asistentes dispuestos a disfrutar de la que, ha prometido, será la mejor Cabalgata de Reyes del mundo pic.twitter.com/eAd6hjiRtm — Faro de Vigo (@Farodevigo) 5 de enero de 2019



Circo, danza y títeres

Otro de los grandes protagonistas de la tarde ha sido el alcalde, Abel Caballero, que recibía el calor de los asistentes a su llegada.El desfile de la Cabalgata de Reyes lo han integrado muchas carrozas patrocinadas por empresas y asociaciones, pero las cinco que dependen de la administración local han tenido este año como motivo central los espectáculos infantiles como el circo, la danza o los títeres . El objetivo era convertir Porta do Sol, García Barbón e Isaac Peral en un gran teatro al aire libre.Las carrozas tuvieron unapara no colisionar con las luces de Navidad y un largo de diez metros sin contar con la cabeza tractora. Por motivos de seguridad, se establecieronpuesto que dadas las fechas no era infrecuente que lloviera el mismo día del desfile por el centro.Las carrozas que este año han acogido a títeres, bailarines o personajes circenses han permitido un aforo mínimo de 15 niños acompañados de un adulto., vallado en los últimos años para evitar accidentes con los vehículos.

Abel Caballero entrega las llaves a Sus Majestades. // Marta G. Brea

A su llegada a Porta do Sol, Abel Caballero volvía a encontrarse con los Reyes Magos, dispuesto a entregarles las llaves de los hogares vigueses para que Sus Majestades puedan comenzar el reparto de regalos.