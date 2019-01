Juzgados de Vigo, Cangas, Monforte y Zamora tramitan casos contra miembros de 'Los Betas'

El procedimiento principal que se sigue contra la banda juvenil de "Los Betas" desarticulada hace tres meses recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo. Con una decena de jóvenes investigados, tres de los cuales fueron enviados a prisión provisional por jugar supuestamente un papel principal, la causa, declarada compleja, se abrió inicialmente por un solo delito, el de pertenencia a grupo criminal. Pero todo apunta a que el número de ilícitos que se investigarán en este caso se ampliará. Y es que la magistrada ha requerido de inhibición a seis juzgados de la ciudad olívica, Cangas do Morrazo, Monforte de Lemos y Zamora en relación con idéntico número de expedientes abiertos en cada una de estas salas en los que constan como imputados presuntos miembros de este grupo desarticulado en Vigo. Con esta decisión lo que en definitiva pide la magistrada es que estos asuntos, por delitos como robos o daños, se acumulen al principal, cuyo plazo de instrucción ya fue ampliado hasta 2020.

Los expedientes en relación a los que la instructora ha solicitado la inhibición no son sin embargo los únicos en instrucción –y en algún caso ya sentenciado– que hay abiertos en distintos juzgados en los que los investigados pertenecen supuestamente a "Los Betas". El pasado noviembre la magistrada emitió exhortos a todos los tribunales de Instrucción de Vigo y de Cangas para que le informasen de si tenían en trámite causas en las que figurasen como imputados algunos de los diez jóvenes investigados en el procedimiento principal, agregando que, en caso positivo, indicasen el delito, el momento procesal en el que se encontraba el asunto y la identidad del resto de encausados –de haberlos– en cada caso.

El requerimiento judicial ha arrojado que en la ciudad olívica y en Cangas hay una docena de causas abiertas por delitos como robos con violencia e intimidación, lesiones, daños o hurtos –procedimientos a los que se unen uno incoado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora y otro abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Monforte de Lemos–. Solo en Vigo, siete de los ocho juzgados de Instrucción tramitaron diligencias contra alguno o algunos de los supuestos "betas". Según la información facilitada por estas salas en respuesta a la magistrada del caso principal, algunos de estos asuntos están en plena instrucción, otros ya cerca de juicio y alguno sentenciado. El delito más grave que se investiga en relación a uno de estos jóvenes es una presunta agresión sexual, de la que está acusado uno de los chicos enviados a prisión, Enzo Ronaldo G.G., cuyo nombre es precisamente uno de los que más se repite en los casos incoados en los distintos juzgados.

Junto a las inhibiciones, desde el tribunal también se ha librado oficio a la Guardia Civil solicitando los atestados de otras diez intervenciones policiales relacionadas con la banca. Y este mismo enero, el día 23, está prevista la toma de declaración judicial a uno de los investigados que aún no fue interrogado.