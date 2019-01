Savia nueva en la ciudad y el monte

Ventas de carritos de bebé que se traducen en la plantación de castaños y árboles frutales con la meta de reforestar los montes vigueses que fueron arrasados en los incendios de 2017. Esta es la iniciativa de Xavier Irisarri, un exbrigadista y encargado de la tienda infantil Mi mami es lista, que se puso en marcha para recuperar los terrenos quemados debido a su estrecha relación con el monte. El domingo 23 se plantaron 150 árboles en el parque del Maruxento.

Plantar un castaño o un árbol frutal autóctono por cada carrito de bebé vendido en 2018. Esta es la iniciativa solidaria promovida por Xavier Irisarri, un exbombero forestal y actual encargado de una tienda infantil, que decidió ponerse manos a la obra para la recuperación de los montes vigueses a raíz de los grandes incendios que los arrasaron el año pasado y que convirtieron en cenizas 49.171 hectáreas. Esta acción, que se llevó a cabo el pasado domingo 23 de 11.30 a 14.00, contó con la colaboración de medio centenar de personas que plantaron 500 árboles en el parque forestal del Maruxento. Entre los voluntarios, estaban la popular actriz viguesa Marta Larralde y la presidenta del PP de Vigo, Elena Muñoz.

"Yo fui brigadista durante muchos veranos hasta que monté Mi mami es lista, la tienda en la que se compran los carritos. Siempre estuve muy ligado al monte y a raíz de los incendios decidí que era el momento de ayudar", asegura Irisarri. El vigués reconoce que esta iniciativa tiene continuidad porque "hay terreno quemado para al menos 20 años" y destacó la buena acogida que ha tenido entre sus clientes, que se hicieron con más de 150 coches de niño desde enero. "Nos aliamos con la Comunidad de Montes de Matamá, que nos cedieron unas hectáreas para plantar, las herramientas y pusieron a nuestra disposición un tractor con remolque para transportar los árboles", indica, a lo que añade que las especies plantadas son castaños y árboles frutales, para los que se emplearon 10 y 6 euros respectivamente del importe que cuesta cada carrito. "Árboles como el castaño tardan una década en crecer pero pueden vivir más de 300 años", aclara. Como anécdota y para poner en valor la importancia de los carritos que vende, Irisarri recuerda divertido el día en que el famoso futbolista del Celta Iago Aspas fue a su tienda a hacerse con uno para su segundo hijo.

Entre las familias (el 80% de los participantes) y voluntarios que se animaron a aportar su grano de arena a la causa en el parque forestal, estaba Carlos, que llegó acompañado de su mujer Teresa y su hija Aroa de tan solo cuatro meses. "Compramos el carrito este año en la tienda y decidimos venir hoy porque es un una iniciativa de 10 y formar parte de algo grande es satisfactorio. Plantamos un castaño y nos dieron unas instrucciones previas los miembros de la comunidad de montes sobre los tipos de hierba que usan para reforestar el terreno y la labor de retirada de eucaliptos que hicieron", afirma. La familia quedó satisfecha de su labor y confirman que repetirán experiencia el año que viene porque además son aficionados al senderismo por el monte.

Paula fue otra de las participantes en esta plantación con fines solidarios y acudió bien acompañado por su marido Hugo, su padre y su hija Catuxa de medio año de edad. La viguesa compró hace meses un carro para su hija en Mi mami es lista y así fue como se enteró del proyecto. "Fue una pena todo lo que ocurrió con los incendios el año pasado. A mí me impactaron especialmente porque me vi rodeada por el fuego cuando conducía mi coche y además en aquel momento estaba embarazada", asegura. La familia también plantó un castaño y cuentan que siguieron al pie de la letra las instrucciones recibidas por un grupo de la Comunidad de Montes de Matamá, que les advirtieron de que lo mejor a la hora de plantar era "poner las raíces hacia abajo y no apretar mucho". "Estuvo todo muy organizado y se necesitan más iniciativas como esta en la que colaboren más empresas. Además, la labor de la Comunidad de Montes es muy positiva porque también nos comentaron que están reforestando terrenos de la zona del Maruxento que eran antiguas canteras, a parte de los que fueron arrasados por los fuegos", cuenta.

Dos de las caras más visibles del proyecto, la actriz Marta Larralde (popular por interpretar a la mujer de Miñanco en Fariña) y la presidenta del PP de Vigo, Elena Muñoz, también se mancharon las manos. "Fue emocionante sentir la tierra y plantar un árbol que crecerá al mismo tiempo que tu bebé. Planté un arce y ojalá Galicia vuelva a tener bosques con sus árboles autóctonos y no tantos eucaliptos", concluyó Larralde ilusionada.