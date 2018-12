Marcha masiva por una asistencia de calidad

La ciudadanía del área de Vigo envió ayer un mensaje muy alto, claro y multitudinario reclamando una Atención Primaria "digna". Alrededor de 37.000 personas, según cifras de la Policía Local, salieron a la calle para apoyar a los jefes de servicio de los centros de salud que dimitieron hace dos semanas por el deterioro asistencial y la sobrecarga de trabajo. Desde el antiguo Hospital Xeral y hasta la farola de Urzáiz, los manifestantes reclamaron mejoras en el sistema sanitario gallego. El momento álgido llegó al final del trayecto, cuando una residente de medicina de familia del área sanitaria de Vigo leyó un manifiesto en el que expuso las principales reclamaciones de los profesionales de Atención Primaria.

"Basta ya a la sobrecarga asistencial, de no tener límite en el número de pacientes que vemos en una jornada ordinaria, no pudiendo atenderlos dignamente y como nuestra formación nos capacita. Basta ya a la política cero de sustituciones, de sobrecargas las consultas, de jornadas extraordinarias agotadoras. Basta ya de demoras inaceptables de nuestros pacientes para consultas especializadas y pruebas complementarias. Basta ya de pobreza en la reposición de material, de aparatos defectuosos y obsoletos o de la nula adquisición de nueva tecnología. Basta ya de contratos basuras a los nuevos profesionales, que los están expulsando del Sergas", afirmó.

"Máis persoal nos centros de saúde", "Non é política, é dignidade", "O público é servicio, o privado beneficio", "Sen persoal non hai calidade", "Non, non, non, á privatización" o "Sen persoal non hai calidade" son solo algunos ejemplos de los cánticos que corearon los asistentes en el trayecto.

Al frente de la movilización estuvieron la mayoría de los jefes de servicio que presentaron su dimisión. Con una pancarta con el lema "Pola dignidade da Atención Primaria", encabezaron la marcha. Manuel Sardiña, exjefe del centro de salud de Sárdoma, explicó que "esto demuestra que lo que dice la Consellería no es cierto". "Teníamos esperanza en que fuera una manifestación multitudinaria y vaya si lo está siendo", valoró. Estuvieron acompañados por profesionales de todo el área sanitaria de Vigo. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos y otros trabajadores de los centros de salud y de los Puntos de Atención Continuada (PAC) recorrieron el centro de la ciudad para reclamar mejoras en Atención Primaria y rechazar las propuestas del Sergas. "Estamos cansados de reuniones. Queremos medidas efectivas", explicaba Esther Rego, médico del PAC de Porriño.

La doctora Elisa Ausín Rodríguez, médico del PAC de Vigo, también quiso contestar al gerente del Sergas, que ayer aseguraba que no era momento de manifestaciones y sí de soluciones. Ausín aseguró que las dos cosas son compatibles y que "si quiere a partir de mañana buscamos una solución". En este sentido, le recordó que el problema no es de ahora y que llevan meses denunciando esta situación.

Los objetivos de las protestas fueron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña y, especialmente, el gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, al que le reclamaron constantemente que presente su dimisión.

Los manifestantes ocuparon una superficie de alrededor de un kilómetro en su trayecto. No cabía un alfiler en Gran Vía y en Urzáiz. La afluencia fue tal que, mientras los que iban primeros llegaban a la Farola, algunos todavía no habían salido del punto de partida, el antiguo Xeral. Los organizadores celebraron la masiva asistencia, pues tenían recelo al coincidir la manifestación con las vacaciones navideñas de muchas familias.

Ciudadanía de Vigo y su entorno acudieron en masa. Varios profesores de la Universidad de Vigo; vecinos y representantes de las plataformas por la sanidad pública de O Morrazo reclamando mejoras en los centros de salud; gente de Mondariz y Mondariz Balneario que acudieron para mostrar su apoyo a los profesionales de Atención Primaria y denunciar que llevan casi un año sin pediatra en su centro de salud; personas de Porriño, Ponteareas, la comarca de O Baixo Miño y O Val Miñor tampoco quisieron faltar a la cita.

Los representantes políticos no se perdieron la manifestación. Además del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del delegado de Zona Franca, David Regades, también acudieron representantes políticos autonómicos. El portavoz de En Marea, Luis Villares, el líder del PSOE en Galicia, Gonzalo Caballero, y la portavoz del BNG, Ana Pontón, manifestaron su desacuerdo con la política sanitaria. "Los recortes están poniendo en riesgo la sanidad gallega. No vamos a permitir que la desmantelen", avisó Pontón.

La popular Elena Muñoz fue la única portavoz de los grupos políticos de Vigo que no acudió a la protesta. "Evidentemente hay un problema que solucionar y el PP está dispuesto a trabajar para solucionarlo. Lo que no compartimos es la utilización política de la sanidad por parte de quienes dijeron cosas gravísimas y metieron miedo en la población asegurando que en el Cunqueiro moriría gente porque no tenía laboratorio", explicó por la mañana.

La presidenta de la junta de personal del área sanitaria de Vigo, María José Diéguez (CC OO), anunció que el 24 de enero habrá una nueva manifestación por las calles de Vigo para seguir reclamando mejoras en el sistema sanitario de la comunidad gallega.

La de ayer fue la movilización más multitudinaria en Vigo desde mayo de 2016 cuando, curiosamente, los ciudadanos también salieron a la calle en defensa de la sanidad pública.





