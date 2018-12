Favec presenta la "Asociación de afectados por el accidente de O Marisquiño" con el objetivo de depurar responsabilidades

Asociación de afectados por el accidente de O Marisquiño, así presentó esta mañana oficialmente la Favec el organismo que han creado para poder participar como acusación particular en la causa judicial abierta sobre el accidente y ser parte activa del proceso con el objetivo "de aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades". El acto contó con el apoyo de representantes del PP,Marea de Vigo, BNG y Ciudadanos.

"Han pasado 140 días desde el accidente y no se ha hecho nada en pro de los afectados. Pedimos una reunión al PSdeG que se nos niega, por lo que nos presentamos como acusación particular mediante la asociación para conocer la verdad sobre lo ocurrido y reunir la documentación necesaria en materia de seguridad", explicó el portavoz de la asociación (fue registrada ayer en la Xunta), Julio López. A su vez, el portavoz destacó que desde la FAVEC "se atendió gratuitamente a 180 personas" y que participaron en tres plenos de tres concellos de la provincia que les apoyan para seguir con su labor en cuanto a lo sucedido en As Avenidas. Sobre el número de asociados, López no dio datos exactos y manifestó que se están moviendo por la causa "en torno a 60 personas con nombres y apellidos" y que "200 recurrieron a la FAVEC en busca de ayuda".

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez y la presidenta del PP vigués, Elena Muñoz, aseguraron que recibieron ayer la citación para comparecer el próximo 15 de enero en el Parlamento de Galicia por la celebración de la comisión de investigación de O Marisquiño. "La Comisión no empieza bien por comparecencias que se han pedido y no se van a producir. Fue una irresponsabilidad absoluta del Concello y del presidente de la Autoridad Portuaria", indicó Pérez. Por su parte, Muñoz criticó que la comisión de investigación sea en Santiago "porque el gobierno local de Vigo la vetó" y aseguró no entender la negativa del PSOE a escuchar y dar su apoyo a los 467 heridos y sus familias.

Xxxxx, del BNG, calificó por La Oficina municipal de atención a los afectados de "paripé" y pidió que "se abandone la lucha partidista entre las administraciones implicadas en el suceso de As Avenidas". "Es palpable el mal estado de las losetas y del entorno de As Avenidas. Habría que hacer una auditoría de las instalaciones de O Marisquiño y otros espacios públicos de Vigo", concluyó. Xxxx, de Ciudadanos, manifestó "la prepotencia y la soberbia del alcalde que le impide reconocer que es una parte implicada en el accidente" y recordó que desde el partido pidieron desde el día del suceso "claridad sobre lo ocurrido y una comisión de investigación integrada por técnicos en la materia".