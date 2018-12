La emotiva carta de un policía de Vigo ante la jubilación: "Gracias de todo corazón"

37 años de servicio. Y, a partir del 1 de enero, una nueva etapa, una nueva vida. El oficial de policía Juan Antonio Marón Lorenzo cierra su etapa laboral con una emotiva carta en la que da las gracias "de todo corazón".

Hoy es un día feliz para mi, comienzo mi periodo de vacaciones el día uno de enero; periodo que dará paso a mi jubiliación como Policía Local después de más de 37 años de servicio. También es cierto que tengo sentimientos encontrados, como no podía ser de otra manera; se mezclan la alegría, alguna emoción, personas que veré menos... Supongo que estos sentimientos los tienen todas aquellas personas que han disfrutado de su trabajo. Yo lo he disfrutado, vivido y además sentido. Me siento orgullo de haber sido un servidor público.

A lo largo de todos estos años he pasado por muchas secciones de este Cuerpo; los quince últimos dedicado a la atención ciudadana de forma personalizada, y como responsable de enviar información a los medios de comunicación. Mi contacto con Vds. ha sido diario, tratando de hacer mi trabajo lo mejor que sabía con los medios que tenía a mi alcance.

Ha sido una tarea altamente gratificante porque siempre he tenido por su parte todo el respeto y consideración que cualquier profesional pueda desear, y cuando hemos tenido alguna discrepancia, lo hemos solucionado con el diálogo. Nada mejor que el diálogo para que las personas se entiendan.

Gracias de todo corazón tanto a los distintos medios de comunicación en general, como a cada uno de Vds. profesionales de la información, de forma particular. Gracias por el respeto y la consideración con la que siempre me han tratado.

La tarea que hasta el momento presente he venido prestando, la realizarán a partir de hoy otras personas, y espero que la lleven a cabo con la misma ilusión que yo. Me llevo de todo este tiempo lo mejor, que es en definitiva lo que hay que llevarse.

Un abrazo muy afectuoso.

Juan Antonio Marón Lorenzo