Una ladrona de adornos navideños confiesa ser cleptómana

"Sí lo hice y lo siento mucho señoría. No se qué me pasó. Estoy a tratamiento por depresión y no puedo salir sola, porque me pasan estas cosas. Solo pido que me perdonen". Con estas palabras una viguesa se reconocía ayer autora de un delito leve de tentativa de hurto de adornos navideños en una tienda de Vigo.

La mujer acudió al establecimiento con una bolsa y empezó a meter allí bolas de adornos navideños y velas, pero fue descubierta por una empleada cuando pretendía marcharse sin pagarlos. Al verse descubierta se puso muy nerviosa y, según la dependienta, intentó trasladar a su bolso de mano los artículos. La denunciada aceptó la petición fiscal: 29 días multa a 4 euros, e indemnizar con 6,98 euros al establecimiento por dos bolas que se rompieron cuando las devolvía. El resto del material se recuperó intacto.