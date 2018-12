Así fue el 'flashmob' navideño de Vigo más multitudinario

Fue una locura. El centro de Vigo abarrotado para participar en un 'flashmob' de récord. Los movimientos de cadera, los brazos en alto y la música pegadiza, fueron los elementos que hicieron de Porta do Sol un gran escenario en el que los protagonistas fueron los miles de vigueses que bailaron al son de uno de los grandes clásicos de Queen, " Don't Stop Me Now". Todos los participantes en el flashmob hicieron los mismos movimientos simultáneamente que antes aprendieron gracias a un vídeo colgado en youtube hace casi tres semanas por uno de los organizadores, Ángel Martínez.

El alcalde estuvo presente en esta multitudinaria cita y comunicó que "se había batido el récord gallego de flashmobers", además de que fuentes municipales aseguraron que el flashmob superó en número de personas a las 47.473 que visitaron la ciudad olívica en el puente de la Constitución, lo que provocó colapsos de tráfico en las arterias principales de Vigo. " I want to tell to the major of New York to come here to Vigo and to see the best people in the world. Viva Vigo", afirmó Caballero desde el escenario frente a la gran multitud que llenaba cada rincón de Porta do Sol.