Cristina Pedroche y Ana Morgade, sobre el 'flashmob' de Vigo: "Caballero lo da todo"

Dicen que el tiempo es oro en televisión. Pues nada menos que cuatro minutos y medio dedicó el equipo de 'Zapeando' al flashmob de Vigo este miércoles. Y la "megastrella" -así lo presentó Lorena Castell- no fue otro que el alcalde. Ana Morgade destacó la "pasión" del alcalde: "Caballero lo da todo", remachó. Y a ella se unieron el resto del elenco televisivo, como Cristina Pedroche, que sacó punta al baile del regidor en una abarrotada Porta do Sol. "Se basta solo para liarla", bromearon.

Y, si por un lado pasaron revista al sentido del ritmo del primer edil, tampoco pasaron por alto sus palabras en inglés -Miki Nadal no se resistió a parodiarle-. Mención aparte valió el baile que se marcó el alcalde junto a un elfo y el coreógrafo Ángel Martínez creado específicamente para él con aquel "very, very, very happy" del encendido navideño. Por ese sentido del humor que le reconoció el presentador Frank Blanco que despidió el tema vigués con un "long life" a Caballero.