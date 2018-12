Manos arriba y media vuelta en Porta do Sol

Los movimientos de cadera, los brazos en alto y la música pegadiza, fueron los elementos que hicieron ayer de Porta do Sol un gran escenario en el que los protagonistas fueron los miles de vigueses que abarrotaron el centro y bailaron al son de uno de los grandes clásicos de Queen, " Don't Stop Me Now". Todos los participantes en el flashmob hicieron los mismos movimientos simultáneamente, ya que previamente se aprendieron los pasos de la coreografía gracias a un vídeo colgado en youtube hace casi tres semanas por uno de los organizadores, Ángel Martínez.

El alcalde estuvo presente en esta multitudinaria cita y comunicó que "se había batido el récord gallego de flashmobers", además de que fuentes municipales aseguraron que el flashmob superó en número de personas a las 47.473 que visitaron la ciudad olívica en el puente de la Constitución, lo que provocó colapsos de tráfico en las arterias principales de Vigo. " I want to tell to the major of New York to come here to Vigo and to see the best people in the world. Viva Vigo", afirmó Caballero desde el escenario frente a la gran multitud que llenaba cada rincón de Porta do Sol.

Los presentadores del evento, vestidos de elfos, le dedicaron a su vez un tema al propio Caballero aprovechando una de sus frases en inglés de estas Navidades: " With the light, with the music, very very very happy", a lo que siguió el momento más esperado por todos, que fue la realización de la coreografía conjunta. Durante los tres minutos y medio que dura el tema, los miles de participantes lo dieron todo al ritmo de la pegadiza melodía, subiendo y bajando los brazos, agachándose y con pasos adelante y atrás. La fiesta continuó con el eurovisivo tema "Fuego" de la cantante griega Eleni Foureira y "Azukita" de Steve Aoki, Daddy Yankee y Elvis Crespo.

Esta tradicional actividad navideña llega este 2018 a su séptima edición, que cumplió todas las expectativas en cuanto a número de asistentes, algo que se espera también del otro gran evento de la Navidad, la cabalgata.