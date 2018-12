Navidad 2018 en Vigo | ´Flashmob´ multitudinario bajo las luces de Vigo

Luces, música... y baile. La Porta do Sol se abarrotó de miles de personas que se animaron a mover el esqueleto en multitud para celebrar la Navidad en Vigo. Era lo que le faltaba al despliegue navideño de la ciudad olívica, y como evento de referencia que es, tampoco ha fallado hoy el alcalde Abel Caballero, quien ha vuelto a colocar a Vigo en la cima: "Acabamos de batir el récord de 'flashmobers' de Galicia. Hoy aquí, todos vosotros haciendo 'flashmob', bailando, divirtiéndonos y haciendo lo mejor que tenemos que hacer, haciendo Vigo, descansando juntos. The best people in the world".

Los presentadores del evento, vestidos de elfos, le han dedicado un tema propio a Caballero aprovechando una de sus frases en inglés de estas Navidades de este año: "With the light, with the music, very very very happy". Y él, que cogió el guante, volvió a tirar del idioma: "I want to tell something to the major of New York, I want to tell him to come here to Vigo and to see the best people in the world.

Viva Vigo!".



Caballero: I want to tell something to the major of New York



La canción que han bailado todos los participantes ha sido Don't Stop Me Now, la banda sonora de Queen, un clásico que ha vuelto a ponerse de moda después del estreno de Bohemian Rhapsody, la película sobre el grupo liderado por Freddie Mercury.

Es el séptimo año consecutivo que se celebra este evento y promete ser el más multitudinario de todos. Se une, así, a la tradicional cabalgata de Reyes o la Papanoelada como actividades paralelas a las más de 9 millones de luces y el árbol de 30 metros de altura que coronan la ciudad.