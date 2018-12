Lotería de Navidad 2018 en Galicia | Premiados por sorpresa en la Florida

El quinto premio del Sorteo de la Navidad que esta mañana recaía sobre el número 02308 llegaba hasta Vigo casi por sorpresa. La responsable de la administración, Emilia, conocida entre los vecinos de la Florida como Milucha, celebra esta mañana con Beatriz, Claudio y Maite el quinto premio que ha recaído en su kiosco. Todos se muestran emocionados porque "es el primer premio grande de lotería de Navidad que reparten" y están esperando a que lleguen algunos de los premiados para celebrarlo con ellos. Desconocen el número exacto de agraciados que pueda haber porque cuentan que la totalidad de los billetes los vendieron por máquina.

No confiaban mucho en su fortuna y no estaban siguiendo el sorteo hasta que una radio local les llamo para darles la enhorabuena. El cartel con el aviso del quinto premio colgado en el escaparate llama la atención de los curiosos que pasan por la calle, de los cuales muchos se lamentan porque no compraron este año en el kiosco de Milucha la lotería navideña.