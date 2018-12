La curva de Los Molinos, cada vez más peligrosa, se consolida como peor "punto negro" de España

La autovía A-55 no consigue sacudirse su leyenda negra. Por tercer año consecutivo la conocida como curva de Los Molinos, situada en el kilómetro 12 del vial que conecta Vigo con Porriño, repite como el "punto negro" con más accidentes del anuario de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). El informe que ultima el colectivo -elaborado con datos recogidos por el Ministerio de Fomento en la Red de Carreteras del Estado- concluye que durante el lustro comprendido entre 2012 y 2016 ese trecho de apenas 1.000 metros fue escenario de 123 accidentes con heridos que dejaron 205 lesionados.



El último informe publicado por Fomento, que aporta además datos sobre el quinquenio 2013-2017, permite completar el historial del "punto negro": en los últimos siete años ese tramo en concreto de la A-55 suma 173 accidentes y 298 heridos. Solo el año pasado dejó 66 lesionados y 35 siniestros, un dato que no alcanza ningún otro kilómetro de la extensa red de carreteras estatales.



El mismo "punto negro" ya ostentó el triste honor de ser el que soporta más accidentes en los balances que AEA publicó en 2016 y 2017. Curiosamente, en 2014 y 2015 el ranking lo encabezaba otro kilómetro no muy lejano de la misma A-55: el 10.





Mario Arnaldo - Presidente de AEA





A punto de presentar el estudio de siniestralidad de 2018, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, avanza que el índice de peligrosidad general de las carreteras estatales se incrementó en los últimos años. Si durante el período 2011-2015 el dato se situaba en 9,6 en el lapso 2012-2016 ascendía ya a 9,8. En el caso de la A-55 se aprecia la misma tendencia.

"Nosotros damos la voz de alerta. Es urgente que se acometan las necesarias medidas correctivas e incluso adoptar alguna medida urgente mientras no llega la definitiva", señala Arnaldo, quien aboga por hacer un análisis en profundidad.

Sobre la mesa de Fomento hay también un proyecto para construir una autovía alternativa a la actual A-55 que soterrase parte del tráfico. Su presupuesto –según llegó a anunciar el anterior Ejecutivo central– rondaría los 337 millones. AEA apunta la necesidad de que los proyectos que puedan paliar la elevada siniestralidad lleguen a ejecutarse y ser una realidad.

A pesar del preocupante número de accidentes que encadena desde hace años, la A-55 no alcanza el mayor índice de peligrosidad de la red estatal de carreteras. Entre 2012 y 2016 ese triste honor recayó en el vial nacional N-112 que comunica Aragón con Castilla y León y Portugal. A la altura de la provincia de Valladolid, en el punto kilométrico 358, AEA identifica un "punto negro" con un índice de peligrosidad medio (IPM) de 4.133,6. El de la curva de Los Molinos es de 118,4. La diferencia entre ambos valores se explica por cómo se calcula el IPM, que además del número de accidentes con víctimas tiene en cuenta también la cantidad de vehículos que usan el vial. A pesar de su altísimo índice, el punto kilométrico 358 de la A-55 fue escenario entre 2012 y 2016 de apenas 25 accidentes. La clave es que por allí circulan apenas 4.133 coches diarios. La curva de Los Molinos contabilizó 123 siniestros, pero con una intensidad de tráfico 13 veces superior: 57.200 vehículos.Aunque el IPM de la A-55 a su paso por Mos está lejos de ser el más elevado de la red de carreteras que gestiona Fomento, sí figura en el ranking elaborado por AEA con los 195 tramos de carreteras más peligrosos. En concreto, ocupa el puesto 142. Un dato preocupante es que el índice de la curva de Los Molinos no paró de crecer en los últimos tres años. En 2015 era del 86,3, el año siguiente pasó a 121,7 y en 2017 había repuntado ya hasta 201,4. Tampoco su siniestralidad amainó. Si en 2016 contabilizó 28 accidentes con heridos, el año pasado alcanzó ya los 35.Para atajar el grave problema de siniestralidad que padece la A-55 el Gobierno acordó hace varios años reformar algunos puntos para construir pasarelas, ensanchar tramos, ampliar vías de incorporación y salida... Las obras empezaron a finales de 2015 -el acto oficial de arranque se celebró en octubre de ese año, en Mos - con un presupuesto de ejecución de 5,98 millones de euros y un plazo de 14 meses, período que se consumió en 2017. A pesar de ese calendario inicial, los trabajos estuvieron paralizados durante meses y no se apuraron hasta 2018. A día de hoy las principales ampliaciones y mejoras se ven ya finalizadas y no hay ni maquinaria ni operarios, aunque en algunos puntos se mantiene la señalización por obra y en la web del ministerio el proyecto sigue figurando aún en la categoría de "obras en ejecución".La otra medida que se ha adoptado a lo largo de los últimos años para atajar la elevada siniestralidad de la A-55 es instalar radares de velocidad entre Vigo y Porriño. En un trecho de apenas seis kilómetros -entre los puntos 5,6 y 12,2-, la autovía concentra media docena de radares permanentes. Una suma inusual que hace que la A-55 vuelva a destacar a nivel estatal por su alta densidad de cinemómetros. Al menos hasta finales de 2016 -período analizado por la AEA-, ni los radares ni tampoco las medidas de seguridad adoptada durante las obras sirvieron para apear a la curva de Los Molinos del podio de la siniestralidad española. El informe de AEA no incluye además los accidentes que se saldan sin heridos.