Los médicos del área de Vigo rechazan retirarse a los 70 años

La propuesta del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, de aplazar la jubilación de los médicos hasta los 70 años para paliar la falta de profesionales de Atención Primaria en las listas de contratación no ha sentado bien entre los facultativos del área sanitaria de Vigo. Los jefes de servicio que presentaron su dimisión la semana pasada por la saturación asistencial, que obliga a los médicos de familia a atender a diario en muchos casos a más de 50 pacientes, rechazan la propuesta del conselleiro. "No nos parece la solución, los profesionales ahora mismo están deseando llegar a la edad de jubilación para poder irse. Están desesperados", explica la ya exjefa de servicio del centro de salud de La Doblada, Marta Delfín.

Los médicos aseguran estar "agotados". "La gente ya no puede más, muchos están pensando en pedir la jubilación anticipada debido a la presión que tienen en las consultas. ¿Cómo se va a retrasar hasta los 70?", manifiesta el excoordinador del centro de Pintor Colmeiro, Luciano Garnelo.

Es la corriente generalizada entre los facultativos vigueses. Pese a que en sus agendas diarias las citas planificadas no superan las 37, la llega de pacientes por urgencias o sin cita previa provoca que muchos de ellos tengan que atender a más de cincuenta o sesenta personas en una mañana. "Evidentemente espero que la opción que plantea el conselleiro sea voluntaria, porque si tenemos que seguir hasta los 70 a este ritmo... Esto no va a solucionar nada. Algunos ya no aguantan trabajando hasta los 65" explica el exjefe de servicio del centro de salud de Coruxo, Luis Meleiro.

El conselleiro de Sanidade se reunió el pasado martes en Santiago con más de setenta profesionales gallegos de Atención Primaria para explicarles sus propuestas para salir del colapso en que se encuentran actualmente muchos centros de salud. Al encuentro no fue convocado ninguno de los 25 jefes de servicio que presentaron su dimisión la semana pasada. "¿Por qué no nos ha llamado a las personas que hemos dado el paso de dimitir para buscar una reacción?" , se pregunta la ya exjefa del centro de salud de Lavadores, Ángeles Vázquez. Los dimisionarios lamentan que Almuiña sí convocase a alguno de sus compañeros que decidieron no sumarse a la renuncia conjunta.

No solo los profesionales que han renunciado a su puesto rechazan la jubilación a los 70. La negativa es general en el cuerpo de facultativos del área sanitaria de Vigo. Antonio Barca, de Tui, critica con contundencia la propuesta: "Me parece mal, el personal está muy quemado como para prorrogar esta situación".

El conselleiro propuso también formar mesas de trabajo para analizar la situación de la Atención Primaria. "Nos está mareando. Ya nos reunimos durante meses para nada", explica Marta Delfín.

En la reunión mantenida ayer entre el gerente de la EOXI, Félix Rubial, con los representantes de los trabajadores de Atención Primaria, los sindicatos lamentan que la gerencia no ha aportado ninguna solución tras la dimisión de 25 jefes de servicio y unidad de Vigo.