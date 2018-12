Primera condena a presuntos jefes de "Los Betas" tras caer la banda

El juicio celebrado el pasado octubre contra dos supuestos cabecillas de la banda latina "Los Betas" justo una semana después del operativo de la Guardia Civil que desarticuló este grupo ha derivado en una sentencia condenatoria, la primera desde que se desplegó ese dispositivo policial, aunque los hechos ocurrieron hace ya más de un año. Una resolución en la que la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo impone una pena de dos años de cárcel a cada uno de estos jóvenes, José Albany R.T. y Anderlín Ariel E.V., ambos dominicanos y de 21 años de edad. Pese a que los acusados se declararon inocentes en la vista oral, la magistrada ve acreditado que actuaron conjuntamente con un menor para sustraer un teléfono móvil a un adolescente cerca de un centro comercial de Gran Vía.

Todo sucedió poco antes de las nueve de la noche del 22 de julio de 2017. La jueza considera a los condenados autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Una de las claves de este caso fue la declaración de la víctima, un chico de 17 años, que identificó a los acusados como dos de los tres jóvenes que lo abordaron. "Vi que me seguían tres personas. Uno se puso por delante, otro por detrás y el tercero al lado de una pared, mirando. Me rebuscaron en los bolsillos. Cogieron la cartera y el teléfono móvil. En la cartera no llevaba nada y me la devolvieron. Me dijeron que estuviera callado", relató en el juicio.

La magistrada da credibilidad al testimonio de este joven frente a las versiones exculpatorias de los supuestos miembros de "Los Betas", cuyos abogados pidieron la libre absolución. Un acusado alegó que no estaba allí y otro reconoció que iba con el menor implicado en el robo, pero se desvinculó de la sustracción. La sentencia, notificada esta semana, todavía no es firme y contra la misma todavía cabe interponer recurso de apelación.

El robo en grupo de teléfonos móviles es precisamente uno de los modus operandi que se atribuye a "Los Betas". La causa contra esta supuesta banda, que inicialmente se ha abierto por delito de pertenencia a grupo criminal, recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, que ya comenzó los interrogatorios a los investigados. La instructora envió a prisión provisional a tres de estos chicos, dos de los cuales son los que acaban de ser sentenciados por el robo del teléfono móvil. Junto al delito por el que se abrieron las diligencias, la jueza estudiaba acumular en el procedimiento el resto de ilícitos que se atribuyen a supuestos integrantes de este grupo, como robos, hurtos o daños que según el atestado de la Guardia Civil habrían cometido en Vigo, Baiona y Cangas.